台北市萬華區環河南路一棟大樓於2020年11月間發生大火奪走一命，經查為一名69歲林姓老翁因鬱悶縱火輕生，途中因耐不了高溫及濃煙便逃出，而火勢蔓延，意外害同層樓一名鄰居命喪火場。台北地檢署2日偵結，依殺人以及縱火等罪嫌將林男起訴。

據了解，2020年11月3日，69歲的林姓老翁，因心情鬱悶，便在環河南路一處大樓的8樓住家，以打火機燃燒衣物想輕生，但火點著了，老翁卻因濃煙過於嗆人，承受不住屋內的高溫，遂緊急逃生成功。

一名69歲林姓老翁於2020年11月在自宅縱火輕生，卻意外燒死同層樓的鄰居。（圖／中時資料照）

孰知，火勢一發不可收拾，持續向上竄燒，公寓上半部瞬間陷入火海，燒出大量的黑色濃煙，當時一共造成20多位住戶受困，警消獲報雖緊急出動佈設水線灌救，但與林男同層樓的一名85歲的黃姓老翁，因長期臥病在床而未即時逃生，不幸吸入大量濃煙，送醫仍宣告不治。

事後當日，林姓老翁自行前往警局投案，向警方指稱，「火是我放的」，自陳是因為身體不好，心情煩悶才點火燒衣服引火，而逃出住家時，林男有想起同層樓有住一位行動不便的黃姓鄰居，但沒想過對方會喪命，因此沒前去搭救，僅自行逃生。

據了解，林姓老翁在縱火當日才在住家樓頂輕生未遂，同日中午即再次於家中縱火，更意外燒死一名鄰居。對此，台北地檢署2日偵結，將林男聲押，並以殺人、縱火罪嫌起訴。

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