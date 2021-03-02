財神來了！大樂透今(2日)晚開獎，頭獎獎金1億元，獎落台中一注獨得，由台中市西屯區福聯里福科路927號1樓「飛來發公益彩券行」開出。

大樂透第110027期號碼為30、27、11、24、07、05，特別號12。

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12檔外資捧 股價飛揚
上萬顆免費牛番茄半小時內採光 朴子里長偕果農加碼辦第2場

(中時新聞網)

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