財神來了！大樂透1億頭獎一注獨得 獎落台中 22:122021/03/02 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透1億開獎出爐。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財神來了！大樂透今(2日)晚開獎，頭獎獎金1億元，獎落台中一注獨得，由台中市西屯區福聯里福科路927號1樓「飛來發公益彩券行」開出。 大樂透第110027期號碼為30、27、11、24、07、05，特別號12。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 12檔外資捧 股價飛揚 上萬顆免費牛番茄半小時內採光 朴子里長偕果農加碼辦第2場 (中時新聞網) #大樂透 #財神 #來了 #注獨得 #獎落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021熱氣球夢想節 麗寶樂園渡假區4月登場 19:542021/03/02 生活 今雨最大最冷時間點曝光 周末再一波變天 08:202021/03/02 生活 陳朝平》民進黨沒看懂北京的東風雨露 17:022021/03/02 觀點 職場》想進修缺費用？！1111親送1萬元大紅包 17:512021/03/02 生活 護藻礁突破同溫層 獨派站出來 04:102021/03/02 焦點要聞 砸570萬買房好後悔 網友：all in台積電可翻倍 15:162021/03/02 房市新訊 我身邊的大陸人》老趙與他的台灣姼仔（上） 15:112021/03/02 徵文 威力彩上看9億 4種面相偏財運超旺 有機會一夜暴富 12:012021/03/02 運勢 勇鷹高教機 將啟動作戰測評 04:102021/03/02 政治要聞 夢到迎回大龜王 東石烘焙業者喜連莊 04:102021/03/02 地方新聞 《角頭》大甲鎮瀾宮還願 四虎祭裸身入浴催票 20:512021/03/02 娛樂 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒燒 蘋果降台積電5奈米需求 肥單可以動了？ - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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