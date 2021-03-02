李大中。(黃福其攝)

大陸停止進口台灣鳳梨，國民黨強攻蔡政府推動五年的「新南向」成效不彰，民進黨在臉書推出懶人包，批評國民黨說錯了，指出口美、日、韓、港都有成長。國民黨國際部主任李大中指出，民進黨拿無關新南向的美日韓港等國家地區來解釋，實在離譜，到底是在迴避問題、避重就輕，還是新南向已變成「迷向」？

李大中指出，第一，為了回擊國民黨批評政府新南向政策與兩岸政策成效不彰，民進黨宣稱台灣水果外銷有所成長，但所製作的懶人包，卻是舉出口到美國、日本、香港、韓國的例子，但其中到底哪一國與地區跟「新南向政策」相關？

更難堪的事實是，蔡英文總統都當到第二任了，政府官員口口聲聲「分攤風險、放眼全球」，結果四年多下來，台灣對大陸出口比重頻創新高，面對各界質疑，前陣子民進黨全黨上下口徑一致，辯稱「這證明中國需要台灣。」結果這一次更離譜，居然連美、日、韓、港，都可以算到新南向的帳上。所以民進黨到底是在迴避問題、避重就輕？還是新南向已變成「迷向」？

李大中說，第二，政府責無旁貸，應該盡最大努力，積極透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的平台，與大陸方面進行協商，而此事件也再次突顯兩岸必須進行溝通與對話的重要性，尤其是此平台是在2009年12月馬政府執政時期所建立，此次陸方就是透過此平台向我方通報暫停進口鳳梨的決定。

李大中表示，第三，政府早就設立了所謂國家隊，但台農發、台農投到底成效如何？投入的資源有無充分發揮？四年下來，外界並沒有看到實質功能，蔡政府不要ㄧ有事就召喚「國家隊」，推出「大內宣」救援，而應該務實不務虛，好好為農民的生計想出路。

(中時 )