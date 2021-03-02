日本媒體今（2）日報導，讀賣巨人隊今年球季開幕戰先發投手確定是菅野智之，生涯第7度擔當重任，追平上原浩治，並列隊史第一，也是從2018年起連續4年在開幕戰掛帥出征。巨人將於3月26日在東京巨蛋主場迎戰橫濱DeNA隊，菅野之前在開幕戰先發共拿下4勝（2敗），與別所毅彥、齋藤雅樹並轡，今年如再贏就會創下隊史紀錄。

菅野智之去年拿下14勝2敗、自責分率1.97的戰績，是中央聯盟勝投、勝率雙冠王。後來透過入札制度挑戰大聯盟，但未獲理想報價而留在日職，並與老東家巨人隊續約1年，年薪8億日圓創日職新高，不過沒多久便被樂天金鷲隊田中將大的9億日圓打破。

菅野由於挑戰大聯盟之故，加上1月9日回國後需隔離2周，自主訓練起步稍晚，教練團對他的狀況多少有點顧慮，遲遲未宣布開幕戰先發投手人選。直到2月27日他在對廣島鯉魚隊的練習賽投2局無失分，球速達到150公里；翌日是沖繩春訓的最後一天，原辰德監督（總教練）才把這個重任交給菅野，兩人其實是舅甥關係，比一般球員還要相互了解信賴。

此外，巨人隊例行賽第2戰的先發投手也確定是戶鄉翔征，他才20歲，是職棒「二年級生」，去年戰績9勝6敗1中繼、自責分率2.76，表現也不錯。

(中時 )