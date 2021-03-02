台灣第一個全方位高爾夫平台，Golfit高飛高爾夫於去年11月正式開幕，今年3月14日起於中華練習場2樓也有教學新據點，是高飛高爾夫在桃園的第1個據點，搶攻林口桃園一帶高爾夫球友。中華練習場主要是由中華高協的A級教練，也是國家代表隊選手的羅士凱來主持，提供球友更專業的服務。

高飛高爾夫的教練團是由多位年輕職業選手組成，實力堅強，2021年初職業生涯拿下9座冠軍的高球「寶貝」劉嬿也會在桃園據點教學，歡迎想進步的球友預約。高飛高爾夫目前的據點包括了台北青年公園練習場一樓以及台北信義安和室內教學中心，另外還有台北大直蓬萊練習場二樓的餐球館，提供餐點和飲料與包場服務活動。

高飛高爾夫董事長廖國智表示，讓高爾夫融入生活，並提供會員更舒適享受的服務，是高飛高爾夫的創辦宗旨，高飛高爾夫不僅提供職業選手的教學課程，也有協助代訂球場的服務，並為高飛會員準備各種擊球優惠，每個月也會舉辦多場球敘、教學活動以及職業業餘配對賽等活動。

(旺報 )