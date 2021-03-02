新冠病毒疫情延燒已逾一年，各國陸續開發新冠疫苗盼能終結病毒大流行，兆豐保險表示，儘管如此，對於防疫措施仍不可掉以輕心，兆豐保險的「全民防疫專案」，保障範圍從隔離通知、確診、治療到康復出院，每個環節都顧慮到了，保障完善，理賠金最高可達25萬元！

兆豐保險表示，該保險推出的防疫保單主打保障保好保滿，不分職業、性別、年紀，年繳保費529元起，保障包含居家隔離期間住宿、膳食日常生活補助費用、確診法定傳染病關懷保險金、法定傳染病住院期間日額給付(最高45天) 、入住負壓隔離病房或加護病房期間日額加倍給付，全方位保障滿足各階段財務補助需求。

另依兆豐產物法定傳染病隔離費用保險金附加條款中法定傳染病隔離費用保險金之給付，該契約內容為在「保單有效期間內，若因約定之法定傳染病且符合傳染病防治法第48條接受隔離處置者，致被保險人於隔離期間內入住防疫場所(如合法防疫旅館等)所發生住宿費用，或維持基本日常生活必需之膳食費用、生活用品費用，兆豐保險被保險人在約定之保險金額範圍內，給付法定傳染病隔離費用保險金。前述隔離期間之計算，最高以14日為限，另外，有效期間內對同一法定傳染病以給付一次為限。

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