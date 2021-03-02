蘋果證實1日（周一）全美商店皆恢復營運，這是疫情爆發以來、將近一年首見。

2020年3月13日，蘋果因考量到新冠病毒急速擴散而宣布關閉大中華以外的所有零售商店，直到3月1日最後一間德州門市重新開啟，代表美國全數270間門店恢復營業，迄今距離353天。

儘管這段期間蘋果仍提供店內預約購物，有些門市接受線上訂購、快速取貨服務，但過去數月蘋果商店因疫情緣故普遍暫時關閉。

德州先前受到酷寒氣候打擊，休士頓、達拉斯、聖安東尼奧皆一直到本月1日才重新營運。

儘管如今全美所有門市恢復營運，但仍有限制入店流量。

隨著美國病毒感染減緩，民眾接種疫苗持續進行，愈來愈多門市重新開放店內購物，到上周時已有將近50家商店開放。

雖然3月1日達到全美門市營運的里程碑，但危機仍尚未解除。目前蘋果仍實施衛生與安全規範，包括必須配戴口罩以及減少客流量，同時仍會持續評估當地疫情，因此未來仍可能暫時關閉。

在美國之外，蘋果在墨西哥的門市於3月2日重新開放，法國和巴西僅剩十多家商店關閉。

(工商 )