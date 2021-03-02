味全龍投手王維中今天只投3.1局就退場，未達賽前設定的4局，賽後總教練葉君璋表示，因王維中手腕稍有不適，所以提前將他換下，預計休5天再登板，預計將投5局。

王維中此役先發3.1局，共投54球，飆出7次三振，但也被敲6支安打、包含4支二壘打，失掉5分皆為自責分，球隊最終也以6比8不敵樂天桃猿，中止2連勝。

對於王維中此役表現，葉君璋說：「平均來講很不錯，對方應是有針對他的配球做攻擊，這幾次他上場主要有3個課題，一是掌握性、二是了解對手習性、第三是把投球數增加。」

賽後王維中則表示，4局的情況當下自己想要投完，但投手教練希伯特堅決要他退場，「手腕沒有大礙，只是有點緊繃，整體感覺還不錯，今天主要想測試直球，雖被敲比較多安打，但都是直球，變化球沒有超過10顆，且都有達到效果。」

此役桃猿派出一軍打線「伺候」，王維中也樂見其成，「這本來就是我想看到的，這樣比較好，提早適應也不錯。」而首度在比賽中與王維中搭配的捕手林辰勳則說：「他有說以直球為主，看控制力如何，每局投完我們都會討論配球，統整彼此意見。」

(中時 )