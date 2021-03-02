伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）育有一子小哈利，之前因為兩人協議，所以都沒讓兒子的正臉曝光，不過先前兒子男扮女裝的照片被挖出，她也力挺兒子做自己，近日，他在限時動態再PO出女裝照，展現嫵媚的一面。

小哈利近日在IG限時動態曬出女裝照，只見他穿著白色蕾絲背心，戴著黑長直假髮，畫著誇張大濃妝擺出嫵媚表情，並對鏡頭「吞雲吐霧」，相當做自己，引起正反網友評論，有人認為他有權利選擇自己的生活方式，但也有人認為伊能靜應該要管一下。

小哈利再曬女裝照。(圖／翻攝自IG)

其實，對於小哈利的女裝打扮，媽媽伊能靜倒是抱持開放態度，認為孩子過得開心，追求自己人生要走的路，這對他來說是一件開心的事，作為媽媽的她，永遠支持；而爸爸哈林，也是無條件支持兒子做自己喜歡的事。

其實，小哈利之前被網友挖出女裝照，他第一時間是先問伊能靜「妳會不會受傷、會不會影響到妳的工作」，但伊能靜則是鼓勵兒子全心做自己「你不需要承擔來自你父母職業帶給你的任何東西」，伊能靜認為，她大不了不做這個行業了「沒有什麼比你（小哈利）更重要的」。

而本來伊能靜和哈林曾協議不讓兒子的正臉曝光，因此她和兒子的合照，總會把小哈利的臉遮住，不過之前她破天荒沒有打碼，罕見曬18歲兒子正臉照，並感性說：「請不用擔心我們的約定，他人家務事外人無需多言。兒子快樂自在最重要」。

(中時新聞網)