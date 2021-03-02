美國2月ISM製造業指數從1月58.7點上升至60.8點創三年新高，高於市場預估58.8點。指數高於50臨界點代表成長。因為居家工作帶動電子與傢俱等產品需求強勁而刺激製造業景氣。專家指愈來愈多人接種後，服務業景氣將夏季回升。

(工商 )