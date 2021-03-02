美國2月ISM製造業指數 創三年新高 22:422021/03/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國2月ISM製造業指數從1月58.7點上升至60.8點創三年新高，高於市場預估58.8點。指數高於50臨界點代表成長。因為居家工作帶動電子與傢俱等產品需求強勁而刺激製造業景氣。專家指愈來愈多人接種後，服務業景氣將夏季回升。 大陸蟬連11年 世界最大製造業國 陸財新製造業PMI 探九個月低點 (工商 ) #美國 #ISM製造業指數 #三年新高 #點上 #點創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指收挫356點 騰訊獲高盛大升目標價 17:092021/03/02 財經 宅配通去年營收、獲利與股利均創上市以來新高 19:282021/03/02 財經 2月亂流多 壽險：看見三光明面 04:102021/03/02 金融．稅務 達興 連三年配息5元 04:102021/03/02 證券．權證 《半導體》欣銓今年營運續創高 法人按讚升價 12:162021/03/02 財經 權王台積電反彈 台股早盤大漲近300點 09:332021/03/02 財經 《日股》結帳賣壓 日經收跌255點 15:572021/03/02 財經 經濟強彈 美高收布局時機現 04:102021/03/02 投資理財 提高製造業導入效率 拚做企業虛擬資料科學家 04:102021/03/02 產業．科技 操盤心法－市場波動大 短線高檔整理 04:102021/03/02 證券．權證 《國際經濟》歐元區2月製造業PMI再飆升 近3年高點 10:172021/03/02 財經 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒燒 蘋果降台積電5奈米需求 肥單可以動了？ - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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