東海大學教授林惠真推動珍愛藻礁公投連署2日晩上七點半，在台中市南屯區舉行「搶救台灣國寶藻礁」專題演題，吸引大批民眾以具體行動連署力挺。（陳世宗攝）

演講現場獲得很多民眾以具體行動連署，力挺搶救大潭藻礁。（陳世宗攝）

前立委沈智慧（右）說，透過簽下一份有法律效力的「同意將天然氣接收站遷離藻礁棲地、移至其他開發地」連署書，讓藻礁永遠陪伴、守護台灣。（陳世宗攝）

桃園大潭藻礁正面對中油三階計畫工程侵害與汙染危在旦夕。東海大學教授林惠真推動珍愛藻礁公投連署2日晩上七點半，在台中市南屯區舉行「搶救台灣國寶藻礁」專題演題，為大家講解這次公投搶救藻礁的來由？獲得很多民眾以具體行動連署，力挺搶救大潭藻礁。

為什麼要救大潭藻礁？林惠真說，藻礁是藻類鈣化造出的生態礁地，7600年來擔任海洋生物的育嬰房，固碳延緩溫室效應，是許多即將絕種保育類動物的棲地；預計使用30年的第三天然氣接收站要蓋在藻礁上，藻礁生態會被填海造陸、汙染排放的工業區取代。

林惠真指出，7600歲的藻礁會就此消失，許多海洋生物面臨絕種的危機，台灣會失去這個被國際海洋保育組織Mission Blue列為全求希望熱點的珍貴生態。目前有其他已開發港口可以建造天然氣接收站，已開發場域不會再增加生態破壞，也有可以建造天然氣接收站的條件，是更適合開發的地點。

前立委沈智慧表示，這是整個國家能源政策的問題，非核家園的替代方案為何？目前包括風力及太陽能發電並未見到具體成效，火力發電廠卻不斷的增設機組；大潭電廠未來要大力增加火力發電，只是改用天然氣而已，能源政策問題更遷涉到環境與生態問題。

沈智慧強調，未來最終戰場仍在立法院，才能阻擋相關預算與政策，連署只是第一關，公投是第二關，大潭這片海岸是台灣的瑰麗國寶，是世界的絕美奇景，可是它即將滅絕，透過簽下一份有法律效力的「同意將天然氣接收站遷離藻礁棲地、移至其他開發地」連署書，讓藻礁永遠陪伴、守護台灣。

市議員沈佑蓮說，想要連署的民眾，可以直接到「沈智慧、沈佑蓮聯合服務處」，簽署公投連署書！台中市北屯區松安街178號。

(中時 )