蕭姓偷車賊開著贓車衝撞警車，導致警車車頭全毀，最後仍被圍捕落網。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

蕭姓偷車賊開著贓車衝撞警車，導致警車車頭全毀，最後仍被圍捕落網。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

更新內文11:20) 彰化縣街頭今天晚間驚傳槍戰，台中市警局追緝失竊車，從台中一路追逐蕭姓嫌犯駕駛小貨車到彰化市區，蕭男開車衝撞警車，造成1輛警車車頭全毀，警方開槍擊中小貨車左前輪，掀起騷動，「什麼事？」、「好囂張」，經彰化警方出動支援，已經將蕭男逮捕，全案台中警方偵辦中。

今晚7點左右，2輛台中市警察局第一分局的巡邏車在台中市區發現蕭男駕駛失竊的小貨車而進行攔查，蕭男為了甩掉警方，開贓車從台中市區駛上中彰快速道路，並下彰化交流道，警方尾隨追緝，蕭男在市區瘋狂逃竄到中華西路，台中警方請求彰化警分局莿桐派出所加入圍捕行列。

台中市警西區派出所所長董力勳說明案情。

警車在駛入彰化市中正路與華山路口處時，2輛警車試圖包夾，蕭男硬是衝撞警車企圖突圍，造成1輛警車的車頭全毀，小貨車也因強烈衝擊，導致擋風玻璃碎裂一地。警方也掌握時機朝蕭男小貨車輪胎開槍，造成爆胎，蕭男車子動彈不得。

現場員警一擁而上，趨前逮捕制伏蕭男，現場民眾驚嚇不已地表示，「還好沒衝出禍端！」、「暴徒太囂張了」，所幸平安落幕，彰化人鬆了一口氣。

針對此案，台中市警局第一警分局今天深夜表示，員警在下午4時45分接獲陳姓車主報案指稱，他駕駛小貨車到西區金山路送貨，出店門發現小貨車失竊。警方立即成立專案小組，透過追查定位發現失竊車輛位置，於晚間7時許在彰化市中正路與華山路口查獲45歲的蕭嫌犯及失竊的小貨車。

台中警方表示，查緝過程中，蕭男拒捕並開車衝撞員警，當時情況危急，警方朝小貨車輛輪胎開1槍制止，過程中無人受傷、巡邏車車頭遭毀損，順利緝獲蕭嫌。全案依妨害公務、竊盜及公共危險等罪，移送偵辦。

(中時新聞網)