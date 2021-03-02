新冠疫苗已經開始在全球施打，但近期全球確診人數卻回升，創近7日以來首見，加上美國的新增確診數減少較前2周趨於平穩，讓政府憂心由疫苗控制疫情的措施恐怕還不夠，並有部分地區重新實施限制行動等措施，亞股周二(2日)普遍收跌，歐股早盤翻紅走強，美股在經歷周一大漲600點後回落，3大指數期貨則是跌勢收斂。美股周二開盤下跌後隨即翻紅，上漲超過50點、暫報31,585.83點，視訊軟體Zoom則是大漲超過6%。

截至台灣時間2日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲25.57點或0.081%、暫報31,561.08點；標普500指數下跌2.25點或0.058%、暫報3,899.57點；那斯達克指數下跌32.06點或0.24%、暫報13,556.77點；費城半導體指數下跌26.53點或0.84%、暫報3,142.58點。

4大科技巨頭開盤股價漲跌不一，特斯拉股價下跌1.61美元或0.22%、暫報716.82美元。台積電ADR股價下跌1.33美元或1.03%、暫報127.81美元；聯電ADR股價下跌0.34美元或3.33%、暫報9.72美元。

Zoom近期公布去年第四季財報遠優於市場預期，今年財測會繼續成長，看好雲端視訊前景會受到多數企業繼續採用部分遠距離工作的混合模式推進，股價上漲24.85 美元或6.06%、暫報434.50美元。

蝦皮（Shopee）與Garena母公司「冬海集團」（Sea）發布最新財報，疫情期間遊戲需求上升下，該公司去年全年營收增至43.7億美元，但全年虧損隨著支

出增加擴大至16.1億美元，但預期今年電商需求持續上揚，股價上漲12.16美元或4.89%、暫報260.69美元。

(中時新聞網)