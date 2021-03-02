美國在台協會館內外擺了很多鳳梨，並且將照片貼到官方臉書上。（取自AIT臉書）

大陸海關總署於2月26日在官網上發佈暫停進口台灣鳳梨。對此，美國在台協會（AIT）今（2）日在臉書貼出數張照片，照片可見AIT館內外都擺了很多顆鳳梨，值得注意的是，台北辦事處處長酈英傑也在辦公桌上擺上3顆鳳梨。

大陸海關總署於2月26日在官網上發佈關於暫停進口台灣菠蘿（台灣稱鳳梨）的通知。大陸國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物。這些有害生物一旦傳入，將對大陸農業生產和生態安全造成嚴重威脅。

行政院長蘇貞昌26日在立法院備詢回應提到，我政府定調為檢疫理由，不升高為政治層次。農委會主委陳吉仲同日語氣激昂表示，前一天25日傍晚就收到相關訊息，大陸片面決定暫停我國鳳梨輸入，他代表所有農業部門感到無法接受，很遺憾大陸做出此決定。

總統府發言人張惇涵26日則回應，去年到現在台灣鳳梨銷往中國大陸，檢驗合格率高達99.79％，中國大陸此舉並非善意行為，總統副總統會帶頭挺台灣農民。

在鳳梨事件延燒多日後，美國在台協會（AIT）今（2）日則在臉書貼文表示：「你今天鳳梨了嗎？AIT今天、明天，往後的許多天都要鳳梨」。AIT並且在臉書貼出數張照片，包括處長酈英傑在辦公桌上也擺了3顆鳳梨。

(中時新聞網)