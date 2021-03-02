由民間環保團體發起的藻礁公投連署氣勢高漲，2日晚間已衝破35萬的安全門檻。外界認為，經濟部欲藉小編帶風向，2月底連發12張梗圖卻頻遭環團打臉，是帶動網路聲量、促使民眾關注藻礁議題的關鍵之一。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫在臉書PO文指出，經濟部出示3張中油在觀塘工業港的水下攝影照片，海水濁度高、透光度低，認定海床已被沙質覆蓋，僅零星生物，沒有看到藻礁。

「當地本來就浪大、水濁，透過攝影機鏡頭根本就看不清楚，不知道經濟部如何認定底下沒藻礁。」

陳昭倫表示，他曾以輕裝浮潛到水位3米以下探勘，結果憋氣下潛時直接撞到藻礁，當時能見度幾乎不到10公分。證明當地海域能見度奇差，更不可能單憑攝影機就可觀察到底棲生物的存在。

陳昭倫說，2018年他在三接的環境現況差異分析會議拿出中油水下攝影照，要求開發單位辨識「柴山多杯孔珊瑚」，現場一片靜默；其實全台能辨識的只有3個人，大退潮他也不一定找得到，「真不曉得經濟部怎麼認定」。

(中時新聞網)