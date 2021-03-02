前法國總統薩科齊賄賂罪成立 遭判刑三年 22:512021/03/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2007年到2012年執政的66歲前法國總統薩科齊，周一因賄賂罪成立被判刑三年，成為1958年第五共和以來第二位被判刑的國家元首。薩科齊刑期裡有兩年為緩刑，一年可爭取居家監禁而可望免除牢獄之災。其律師表示將會提出上訴。 羅莎蒙派克搶后 向對手致敬 蔡政府鳳梨大騙局遭踢爆後 農委會回應了 (工商 ) #薩科齊 #法國總統 #賄賂罪 #被判刑 #遭判刑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆韓家軍隊長宣布退出國民黨 擬選下屆市長 18:052021/03/02 政治 拆單規避政府採購法 八里掩埋場場長圖利友人遭判刑 16:252021/03/02 社會 囂張毒販賣到檢疫所 5公克K他命藏洋芋片罐判刑1年10月 16:142021/03/02 社會 五角大廈中國工作組首次會議 美防長：準備應對中國崛起 17:542021/03/02 兩岸 陸戰隊士兵酒後性侵乾妹 女5天後尋短遭判5年半 13:582021/03/02 社會 翁山蘇姬終露臉 遭加控2罪名 04:102021/03/02 國際大事 憂心大陸優勢 美印太司令部請求額外7500億經費 17:322021/03/02 軍事 從萊豬到鳳梨事件 黃子哲：「討厭民進黨」的感覺回來了 16:042021/03/02 政治 猥褻女士官4／申訴性騷讓長官沒面子 上校逼退女士官還嗆「妳讓空軍蒙羞」 07:142021/03/02 社會 新華社：2月的陸元首外交 意涵重大 10:182021/03/02 兩岸 蘇聯末代總書記戈巴契夫90歲 普丁祝壽：傑出政治家 19:442021/03/02 國際 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒燒 蘋果降台積電5奈米需求 肥單可以動了？ - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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