2007年到2012年執政的66歲前法國總統薩科齊，周一因賄賂罪成立被判刑三年，成為1958年第五共和以來第二位被判刑的國家元首。薩科齊刑期裡有兩年為緩刑，一年可爭取居家監禁而可望免除牢獄之災。其律師表示將會提出上訴。

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