汽車產業分析師施密特（Matthias Schmidt）近日公布「歐洲電動車報告」顯示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月市占在歐洲持續萎縮，而福斯集團（Volkswagen）則穩坐市場龍頭地位。

報告顯示，特斯拉1月在歐洲18個關鍵市場新車登記數量達1,619輛，市占率3.5％，不如去年同期的1,977輛、市占逾5％。這18個市場包括歐盟成員國（不含中歐與東歐13國）、英國、挪威、冰島與瑞士。

特斯拉2019年稱霸歐洲電動車市場，全年銷量超過10.9萬輛、市佔逾31％。但2020年市場競爭加劇，特斯拉電動車銷量開始落後福斯與雷諾-日產-三菱聯盟。

特斯拉2020年歐洲全年交車近9.8萬輛，較2019年下滑10％，但去年市占率大幅下滑至13％。施密特表示，歐洲碳排法規日趨嚴格，加上巨額罰款政策，促使歐洲車廠加速推動電動車計畫，導致特斯拉面臨更激烈市場競爭。

報告顯示，福斯穩坐歐洲電動車市場龍頭，今年1月新車登記量約10,193輛，市占率逾22％。第二與第三名是Stellantis以及現代與起亞汽車，新車登記量分別為9,005與7,087輛。雷諾-日產-三菱聯盟、戴姆勒、BMW與富豪（Volvo）1月新車登記量也超越特斯拉。

(工商 )