外界看好魯堤 贏得3月中荷蘭大選 22:512021/03/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭執政逾十年總理魯堤（Mark Rutte）因兒福政策醜聞1月宣布內閣總辭，但過去一年抗疫表現得到肯定，外界預期3月15日到17日舉行國會大選的投票裡，其領導的自由民主人民黨在150個議席的下議院裡，可取得的議席是主要反對黨的兩倍。 怕川普捲土重來 美盟友兩面押寶 羅莎蒙派克搶后 向對手致敬 (工商 ) #魯堤 #荷蘭 #議席 #外界 #贏得 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》選秀狀元確定 江少慶提前加冕 16:222021/03/02 體育 昔抗疫英雄 紐約州長陷性醜聞 04:102021/03/02 國際大事 桃醫3月正式全面復工 門急診量恢復至9成 16:112021/03/02 生活 勇鷹高教機 將啟動作戰測評 04:102021/03/02 政治要聞 生完二寶才4個月 辣模MEI MEI火速懷第3胎「2次就中 不知該說什麼」 10:152021/03/02 娛樂 美制裁陰影下 中國製客機C919首張訂單成交 16:252021/03/02 兩岸 投資專家：台股3月區間震盪 04:102021/03/02 財經要聞 川普復出狂轟拜登 醞釀拚大位 04:102021/03/02 國際大事 進口新車齊發 3月銷售可期 04:102021/03/02 產業．科技 竹南鎮假日之森海濱沙岸 春節發生嚴重崩坍危及自行車步道 16:112021/03/02 生活 嘉義朴子溪花海 攤販亂入毀美景 04:102021/03/02 地方新聞 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒燒 蘋果降台積電5奈米需求 肥單可以動了？ - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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