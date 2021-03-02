荷蘭執政逾十年總理魯堤（Mark Rutte）因兒福政策醜聞1月宣布內閣總辭，但過去一年抗疫表現得到肯定，外界預期3月15日到17日舉行國會大選的投票裡，其領導的自由民主人民黨在150個議席的下議院裡，可取得的議席是主要反對黨的兩倍。

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