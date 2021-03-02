西班牙2月失業人數較1月增加4萬4,436人，連續五個月增加，讓整體失業人數上升至400萬8,789人，為五年來首次逾400萬人水準，顯示防疫措施打擊持續疲弱的經濟。去年爆發疫情後造成逾46萬人失業，約三分之二從事餐飲與飯店業。

(工商 )