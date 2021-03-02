西班牙2月失業人數 較上月增逾四萬 22:512021/03/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙2月失業人數較1月增加4萬4,436人，連續五個月增加，讓整體失業人數上升至400萬8,789人，為五年來首次逾400萬人水準，顯示防疫措施打擊持續疲弱的經濟。去年爆發疫情後造成逾46萬人失業，約三分之二從事餐飲與飯店業。 優於預期 2月新車銷售2.72萬輛 年後中大型徵才開跑 3月連辦8場 工程師月薪上看10萬 (工商 ) #失業人數 #西班牙 #增逾 #四萬 #五個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北部受東北季風增強影響 水利署把握時機啟動人工增雨 15:272021/03/02 生活 凱美1月自結獲利 月增1.3倍 04:102021/03/02 產業．科技 新北行政園區 再增三重、新莊2處 14:452021/03/02 區域情報-新北 花蓮縣府前教育處長李裕仁 羈押禁見逾8個月今100萬元交保 16:422021/03/02 社會 2月亂流多 壽險：看見三光明面 04:102021/03/02 金融．稅務 都是疫情害的 壽險此業務連四個月掛蛋 11:242021/03/02 財經 中市即時就業獎勵金 助青年成功就業 14:592021/03/02 寶島 安力-KY元月獲利開紅盤 繳出20倍增佳績 17:002021/03/02 財經 台股行情旺 定時定額續增 04:102021/03/02 投資理財 《國際產業》韓國內需扮推手 現代與起亞2月業績均增約7％ 16:142021/03/02 財經 《半導體》台積回神 月線有壓 10:342021/03/02 財經 財經熱門新聞 外資爆砍 晶圓老二豬羊變色 專家曝散戶下一步 - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 法國玩兩手策略 一方面讓華為設工廠 一方面開始移除華為天線 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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