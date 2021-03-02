德國1月實質零售銷售月跌4.5％，雖然月跌幅低於12月的9.1％，但跌幅遠超過市場預估的月跌0.3％。KfW首席經濟師Fritzi Kohler-Geib說，主要同時受封鎖衝擊，和暫時性調降增值稅率在去年底結束等兩大因素影響民眾消費所致。

(工商 )