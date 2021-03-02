德國1月零售銷售月跌4.5％ 較市場預估嚴重 22:512021/03/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國1月實質零售銷售月跌4.5％，雖然月跌幅低於12月的9.1％，但跌幅遠超過市場預估的月跌0.3％。KfW首席經濟師Fritzi Kohler-Geib說，主要同時受封鎖衝擊，和暫時性調降增值稅率在去年底結束等兩大因素影響民眾消費所致。 《國際經濟》銷售稅不再調降 德國一月零售銷售驟降4.5％ 房市繼續熱！前2月交易量創10年新高 年增18％ (工商 ) #德國 #零售銷售 #跌幅 #實質 #遠超 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》2月車市降溫 前2月仍年增17.4％ 13:072021/03/02 財經 《國際產業》韓國內需扮推手 現代與起亞2月業績均增約7％ 16:142021/03/02 財經 衝刺3月銷售 台灣馬自達推購車享五年保固優惠 11:512021/03/02 財經 台股3月偏漲行情 聚焦三類股 04:102021/03/02 證券．權證 《電腦設備》安力-KY首月EPS為0.84元 Q1拚年倍增 17:052021/03/02 財經 2020純電動車銷售排行 特斯拉奪冠 1黑馬賣6個月就上榜 15:292021/03/02 財經 2月亂流多 壽險：看見三光明面 04:102021/03/02 金融．稅務 《國際金融》石油股領跌 歐股走弱 17:052021/03/02 財經 進口新車齊發 3月銷售可期 04:102021/03/02 產業．科技 勞動基金1月獲利259億元 收益率0.58％ 12:142021/03/02 財經 基市府成立農林漁牧業普查處 5月普查2100家業者 16:252021/03/02 寶島 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒燒 蘋果降台積電5奈米需求 肥單可以動了？ - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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