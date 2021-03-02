近日「鳳梨」鬧得沸沸揚揚，而屏東海生館也恰巧出現「鳳梨魚」引發熱議，原來是深海魚種日本松毬魚。（謝佳潾攝）

近日「鳳梨」鬧得沸沸揚揚，而屏東海生館也恰巧出現「鳳梨魚」引發熱議，原來是深海魚種日本松毬魚。（謝佳潾攝）

近日「鳳梨」鬧得沸沸揚揚，而屏東海生館也恰巧出現「鳳梨魚」引發關注，原來是深海魚種日本松毬魚，黃色體色加上黑緣鱗片，外貌神似黃鳳梨，遊客見小鳳梨悠游水中，無不驚呼可愛又呆萌，吸睛程度不輸小白鯨與企鵝。

「最近鳳梨很紅！」屏東海生館笑說，鳳梨魚討喜又有趣的外觀，本就吸引不少人的目光，而近日鳳梨議題延燒，使得牠的討論度頻頻攀升，遊客都說，現在鳳梨真的是無所不在，連深海裡都看得到，不力挺一下實在說不過。

鳳梨魚的正式名稱為「日本松毬魚」，是種深海魚類，外型體高而側扁呈卵圓形，頭大圓鈍，體色呈橘黃色至黃色，各個鱗片具黑緣，且頭及兩頜具有黑色條紋，外觀看似熟黃鳳梨，所以又俗稱鳳梨魚或小鳳梨，而最特別的是，牠的下頜前端有圓形發光器，能在黑暗中發亮。

海生館解說，松毬魚的發光模式為共生發光，就是宿主魚與發光菌的共生，牠的發光器官提供發光菌良好的營養來源，也提供安全的庇護場所，相對的發光菌能產生光源讓宿主魚覓食、逃脫等，牠們彼此間有互利共生的特性。

「但其實，牠很膽小。」海生館指出，松毬魚會隨著成長從淺海逐漸移到深海棲息，不過因天性較為膽小，所以常常躲藏在礁穴或附近水域，但也因無食用價值，所以若不小心被漁民捕獲也大多會放回海中。

鳳梨魚在台灣的分布點是西部、南部、北部、東北部及澎湖海域，常常成群游動，成魚的棲息環境較廣，約在20至200公尺之間，至於幼魚則偶而出現於岸邊淺海，以浮游動物為食，也會捕食小型甲殼類，而在屏東海生館內則由飼養員餵食蝦類、小魚塊等餌料供其食用。

(中時 )