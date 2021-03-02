有「最美博士」之稱的許藍方，主要研究男性尿失禁與性功能障礙，拍攝過許多探討性愛議題影片，卻因此常收到訊息騷擾，今（2日）她在IG曬岀一名網友威脅她的私訊，讓她不忍了喊告。

許藍方在IG貼岀一名網友騷擾她的私訊，對方表示迫不及待要當爸，並揚言要強姦她讓她懷孕，得知許藍方工作團隊已告知律師，竟還得意稱不怕告，「反正我本來就要被關，我做太多壞事要去自首了」，接著仍不斷騷擾，放話要讓博士知道她的厲害。

對此，許藍方就曬岀一張刑事告訴狀，痛批：「言論自由不代表你就可以恣意妄為，想講什麼就講，完全不考慮到他人感受以及話語說出的後果。」對她來說，言論自由是建立在不傷害或騷擾別人的基礎下，若有要她改進的建議或正反意見，她都能接受，也認為這些聲音，使她成長茁壯。

許藍方也透露騷擾她的訊息層出不窮，像是私處照片、露骨肉麻訊息等等，或許是有些人需要鍵盤後的抒發，「但是當你的發言已經造成我本人以及我的工作伙伴產生恐懼害怕、甚至感受到威脅時，我會採取法律行動。」

許藍方曾有8年教學經驗，去年5月卸下老師身份，專心經營網路頻道，曾經透露在執教期間傳遞使用保險套觀念而被學校關切，讓她相當挫敗，同時驚覺社會對「性」難以啟齒的程度，希望透過教育影片，扭轉社會對性的刻板印象。

(中時新聞網)