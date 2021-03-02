國民黨主席選舉將於7月下旬登場，積極備戰參選的國民黨智庫副董事長連勝文，2日在臉書以「國民黨主席無私很難嗎？」為題發表長文，他認為未來的主席應定位為「專職黨主席」，不應再去爭取公職選舉提名，特別是總統。民進黨創黨黨員、前綠委林正杰認為，連勝文應選黨主席，因為國民黨黨產被清算後，需要有人出錢養士，然後讓現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫到六都選市長。

綜觀國民黨主席選舉，目前除了江啟臣主席宣布競選連任，還有前主席朱立倫、連勝文積極備戰，但未鬆口。中廣董事長趙少康受限「入黨一年」規定尚未解套、前高雄市長韓國瑜動向不明，此外，還有孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜也已宣布參選。

（圖／本報系資料照片）

連勝文在臉書貼文表示，所謂專職專任，就是黨主席不應該再去爭取公職選舉提名，特別是總統，並以超然的立場，全力確保黨內各項提名作業公平公正公開，特別是總統提名，若是黨主席執意參選，應請辭由副主席代理黨務。

因為國民黨過去幾年來，許多內部紛爭，都是源自國民黨主席在掌握了黨機器之後，開始想要去競選或提名自己擔任公職，尤其是總統。從而引發黨主席濫用黨部資源，任意修改黨章制度為自己量身訂做等重大爭議，讓支持者痛徹心扉。

前民進黨立委 林正杰。(圖/翻攝 林正杰 臉書)

對此，林正杰同日在臉書回應，連勝文應該選黨主席，做一個專任專心的黨主席，幾年前選台北市長「神豬之辱」之後，他已經瘦了好幾十公斤了，林正杰認為，連勝文槍彈穿頭而過未死，代表這個人還有任務，也很有毅力。

他感嘆，國民黨現已是丐幫，需要一個有資源的「大阿哥」出錢救黨養士，他建議黨內由江啟臣、朱立倫出戰選六都市長。

義不容辭. 連勝文應該選黨主席.做一個專任專心的黨主席. 神豬之辱之後, 已經瘦了好幾十公斤了。這個人很有毅力。 槍彈穿頭而過未死，這個人還有任務。 國民黨是丐幫. 需要一個有資源的大阿哥. 出錢救黨養士. 江啟臣朱立倫選六都市長. 由林正杰發佈於 2021年3月1日 星期一

過去幾天，非常多關心國民黨的朋友，來找我討論黨的未來！由於人太多，我講話講到燒聲😅！因此，我在此統一回應大家的看法！首先，我非常認同大部分朋友的主張，即國民黨未來的主席應定位為「專職黨主席」！ 所謂專職，我認為應該包含專任與專心兩個部分。... 由連勝文發佈於 2021年3月1日 星期一

(中時新聞網)