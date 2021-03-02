吳孟達完美詮釋「叉燒店老闆看到鬼」 超奔放演技讓小S、蔡康永笑瘋｜娛樂星聞

資深港星吳孟達日前不敵肝癌病逝，享壽70歲。他生前演出包括《賭聖》、《天若有情》、《破壞之王》等多部經典電影，在演藝圈擁有極佳人緣。當年在《少林足球》飾演大師兄而走紅的74歲港星黃一飛，得知老友吳孟達病逝，更是久違現身，透過影片表達對吳孟達的思念，令人聽了鼻酸。

黃一飛與吳孟達都曾是周星馳(星爺)的御用演員，曾一起演出《九品芝麻官》、《破壞之王》、《百變金剛》、《審死官（威龍闖天關）》等多部電影，2001年更憑藉著在《少林足球》飾演喜感十足的大師兄鐵頭功，一舉拿下香港金像獎最佳男配角肯定。

74歲黃一飛日前以影片方式現身悼念老友吳孟達。(取自TVB微博)

近年鮮少公開露面的黃一飛，近日更特地為了追悼好友吳孟達，以影片方式現身TVB悼念節目《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達》。他在影片中眼角泛淚地說聽到吳孟達死訊感到很突然，因為不清楚他罹患了什麼病，更直言自己年紀比吳孟達還大，「白髮人送黑髮人，我送不了……希望家屬節哀順變。」一席話令人聽了鼻酸。

有傳黃一飛當年因為拍攝《少林足球》與周星馳發生嫌隙，兩人自此未有再合作，對此黃一飛也在節目中澄清不合說，稱周星馳是無庸置疑的藝術天才，所以與周星馳拍片會很緊張，因為周星馳會情緒暴躁、不停罵人，大家看到周星馳這樣也不敢反駁，「只有不知死活的黃一飛敢頂撞他，其實這也是為大家設想。」透露拍完《少林足球》後，還去公司與周星馳見面，兩人之間沒事。

(中時新聞網)