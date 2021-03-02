印度中部的馬哈拉施特拉邦政府周一表示，正調查去年10月該邦首府孟買的大停電，是否遭受來自中國的網路攻擊所造成。根據初步調查發現，中國可能是造成孟買這個金融重鎮，發生數十年來最嚴重大停電事件的幕後黑手。

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