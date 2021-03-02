印度調查去年孟買大停電 中國可能是幕後黑手 23:032021/03/02 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度中部的馬哈拉施特拉邦政府周一表示，正調查去年10月該邦首府孟買的大停電，是否遭受來自中國的網路攻擊所造成。根據初步調查發現，中國可能是造成孟買這個金融重鎮，發生數十年來最嚴重大停電事件的幕後黑手。 美制裁陰影下 中國製客機C919首張訂單成交 印尼西納彭火山噴發 灰雲直衝3公里高空 (工商 ) #孟買 #大停電 #中國 #調查 #幕後黑手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國國防部 盼中美加強對話溝通 04:102021/03/02 產業財經 中國發布穩外資22條 擴大開放 04:102021/03/02 焦點新聞 五角大廈中國工作組首次會議 美防長：準備應對中國崛起 17:542021/03/02 兩岸 陸煤企前三個月發債募資額年減87％ 十年新低 11:232021/03/02 財經 美中科技戰再起－美國 拜登擬組AI、5G… 高科技「卡中」聯盟 04:102021/03/02 財經要聞 富達國際分析師調查：全球追求淨零碳排 亞太企業迎頭趕上 16:192021/03/02 財經 工商社論》大陸海航集團破產案給金融業的警示 04:102021/03/02 財經要聞 港媒：中國對美國打稀土牌時機已過 15:522021/03/02 兩岸 觀策站：徐惠》堅持真相和歷史的大是大非 16:102021/03/02 海納百川 歐洲車用電池急起直追 德可望成為製造中心 08:202021/03/02 國際 旺報社評》取法日本智慧面對陸戰略壓力 19:442021/03/02 旺報社評 財經熱門新聞 台積電殺多少再買？驚洩進場價 小心上面隱形天花板 - 財經 房地合一2.0 三年內出售課重稅 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片荒燒 蘋果降台積電5奈米需求 肥單可以動了？ - 財經 股市崩到何時？ 股災狂賺分析師警告：再一步災難重演 - 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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