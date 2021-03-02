原PO在Dcard理財版分享，27歲的他近日終於還完學貸，但也造成存款僅剩下11K，儘管月領42K，但認為要在30歲結婚有困難。(摘自Dcard)

結婚是許多人一生的夢想，但現代人結婚要考慮的不只是找穩定的對象就好，更要考慮手上的存款夠不夠繳房貸、養小孩。一位年僅27歲的男性民眾透露，月收42K的他想拚30歲結婚。不過各種開銷下來，手頭卻只剩下11K，無奈表示，存錢速度真的太慢了。

原PO在Dcard理財版分享，27歲的他近日終於還完學貸，但也造成存款僅剩下11K，不過，家人又希望她能夠在30歲左右結婚。原PO表示，雖然目前有個交往三年的穩定女友，但他既沒房又沒車，月薪只有42K，讓她不禁感嘆，存前的速度太慢了。

文章一出，不少人紛紛表示「那不要想了」、「晚點結婚吧，30歲太早了」。同時也對於原PO月領42K，存款竟只剩11K感到好奇，原PO則解釋，由於每個月都要幫家裡還房貸，因工作關係，又必須在外面租房子，坦言難存到什麼錢，「已經很省吃儉用了。」

對此，有網友指出，若不是要走傳統形式婚禮，可以先公證結婚就好，並不需要多少花費。「你們要照傳統習俗走嗎？如果沒有的話公證結婚就好了啊，省時又省錢」、「公證簽個名不會花很多錢，和女友好好討論吧，主要是你們想過怎麼樣的生活」、「結婚登記不用一萬阿，想太多永遠沒結局」。

另外有網友分享，學貸其實利率不高，不需那麼快還完，以原PO月收42K來說，其實很好運用，若拿去投資其實可以賺更多。「我25歲，也是一邊存一邊還學貸，目前學貸幾乎是靠股票價差跟股息還，月收約27k，現在存款也有750k。」

(中時新聞網)