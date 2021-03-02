新北市三峽區驚傳搶劫事件，47歲李姓女子今晚間9時許在台北大學慢跑，行經靠近校門後方草叢，突遇陳姓男子搶劫，拉扯她的名牌包，包內的數千元現金、信用卡等物皆被奪走，且李女還遭嫌犯拖行，導致膝蓋擦傷；警方接獲報案後，已掌握男子身份和被丟棄的名牌包，目前正積極追查男子下落。

(中時 )