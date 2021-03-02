女子背名牌包台北大學慢跑 突遭男子搶劫拖行 23:012021/03/02 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓嫌犯搶完李女包包後逃逸，三峽分局警方目前已掌握身份，積極追查陳男下落。（圖由民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽區驚傳搶劫事件，47歲李姓女子今晚間9時許在台北大學慢跑，行經靠近校門後方草叢，突遇陳姓男子搶劫，拉扯她的名牌包，包內的數千元現金、信用卡等物皆被奪走，且李女還遭嫌犯拖行，導致膝蓋擦傷；警方接獲報案後，已掌握男子身份和被丟棄的名牌包，目前正積極追查男子下落。 買牛奶遭打包膜絆倒 好市多判賠11萬元 川普復出狂轟拜登 醞釀拚大位 (中時 ) #名牌包 #搶劫 #男子 #拖行 #慢跑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Joy獻身挺TOD’S 04:102021/03/02 時尚消費 高市警溯源 搗破毒咖啡分裝場 04:102021/03/02 地方新聞 他早餐點「培根蛋餅加起司」 端上桌傻眼：顛覆想像 13:272021/03/02 生活 《航運股》扁平化 中菲行推動組織變革2.0 12:502021/03/02 財經 黑絲襪貴婦夾警本日最夯 錄影男喊燒掀眾怒 本尊找到了 19:122021/03/01 社會 海端站死傷案 鐵道局已報交部啟動重大行車事故調查 14:532021/03/02 生活 5分鐘扭打片曝光 黑絲襪姐違停還嗆警王X蛋 網一面倒挺 14:472021/03/01 社會 年輕人多不知！結帳掏特殊10元遭疑假幣 內行曝外面賣400 11:552021/03/02 生活 迎來45年璀璨鋼砲歷史！Volkswagen強推Golf GTI Clubsport 45 14:352021/03/02 汽車情報-汽車新聞 苑裡國道涵洞口行車視線差 高公局擬編預算改善 19:522021/03/02 寶島 不滿遭後車按喇叭 追車嚇「我要揍你」罰5萬 16:252021/03/01 社會 社會熱門新聞 黑絲襪貴婦夾警本日最夯 錄影男喊燒掀眾怒 本尊找到了 - 社會 不跟荷包過不去 台中高鐵站科技執法首日違規件數驟降 - 社會 拒拖吊BMW悍貴婦起底 曾陪酒當小三 情夫為她花4200萬買車買房 - 社會 夾警黑絲襪貴婦現身 大喊滿腹委屈遭警誤導已驗傷 - 社會 彰化街頭驚傳槍戰 失竊小貨車衝撞警車遭射爆輪胎活逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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