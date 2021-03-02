伊拉克剛剛接受了中國大陸捐贈的首批5萬劑新冠疫苗，可望有助伊拉克面對疫情。伊拉克的新冠疫情頗為嚴重，截至3月1日，伊拉克的病例總數約為70萬件，其中1.3萬起病例死亡。伊拉克在上個月記錄到感染數也急劇上升，其中包括好個變種病毒。

路透社報導，1架載有第1批大陸疫苗的C-130運輸機，在星期一晚間降落在巴格達機場，伊拉克的衛生官員，包括衛生部長哈桑·塔米米（Hassan al-Tamimi）也親自接機，可見對其重視。

運載疫苗的運輸機抵達伊拉克，飛行員舉起國旗慶祝。(圖/路透社)

塔米米在疫苗接受儀式上說：「我們是上個月對中國大使館提出緊急要求，相當感謝中國對伊拉克人民的支援。」

伊拉克衛生部在隨後的聲明說，疫苗先會提供給衛生工作者，包括醫生、看護士與消毒人員等，第二順位是老年人和安全部隊成員。國家電視台表示，疫苗接種工作從周二開始。

伊拉克向中國大陸申請的疫苗約200萬劑，將分階段進行運送。除陸製疫苗以外，伊拉克也向阿斯利康公司(AstraZeneca )和輝瑞公司(Pfizer)請求疫苗。

上升的病例在冬天下降後達到了去年夏天記錄的感染水平，促使當局宣布每晚實行宵禁，以遏制該疾病的傳播。

(中時新聞網)