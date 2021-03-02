大陸以多次檢出介殼蟲等為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，引起各界高度關注，蔡政府透過呼籲國人多吃鳳梨等方式因應。對此，前立委沈富雄表示，大陸不出手則已，一出手台灣就雞飛狗跳、七葷八素，他更建議準備參選2024年總統大選的中廣董事長趙少康周末下鄉，到鳳梨之鄉去體察民意。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，大陸方面不出手則已，一出手台灣就雞飛狗跳、七葷八素，而此舉雖對執政黨有一點震撼，但過一段時間之後，這件事又會讓民進黨撿到槍。

接著，沈富雄話鋒一轉，對主持人趙少康說，他不選總統則已，要選周末就要下鄉，到鳳梨之鄉去看看他們的民情怎麼樣，他們一定會有怨言。

沈富雄發現，蔡政府在第一時間有點手忙腳亂，農委會主委陳吉仲和行政院長蘇貞昌就稱這是鳳梨的蟲害問題，但總統蔡英文的說法卻又不一樣，大家的步調都不一致，但蔡英文可以不出面，因為這是小事。

沈富雄認為，應該由農委會、陸委會、經濟部這三個部會的首長聯合開一個記者招待會，並指出在判定動機之前，這是一個單一事件，而鳳梨好像十分之九是台灣自己吃的，十分之一才外銷，十分之一中的百分之九十賣去大陸，所以是零點一的零點九。

此外，沈富雄也說，他比較替國民黨擔心，因為碰到這個事情，國民黨都不知如何是好。

(中時新聞網)