許多人每天努力賺錢、認真理財，就是希望某天自己能夠財富自由，但有些人卻從出生開始就具備「富貴」的好運氣，不需要特別努力，也能夠賺到大把鈔票。運勢網站《靈匣》就在文章中點名了5個星座，天生就擁有富貴命，根本不用擔心沒錢可花。

1. 獅子座

獅子座的守護星是太陽，而太陽又代表了正能量，因此有很多獅子座出生優越、氣場強大，從小就在幸福、富足的家庭長大，培養了他們的享樂主義，再加上自身相貌出眾、聰明伶俐、運氣好，人生的重要關鍵時刻都可以平安度過。在眾人眼裡，獅子座就是天生富貴命，自帶福氣的他們只要稍加努力，就可以達成常人難以企及的成就。

2. 水瓶座

水瓶座的守護星為天王星，代表著變數和不羈的精神，因此他們的一生注定不平凡，不僅命中有福、喜歡享福，也有能夠享福的命。水瓶座有著超乎常人的賺錢能力，很容易進入某個高薪行業，並成為其中翹楚，尤其在金牛年的加持下，更是會獲得很多財富，成功實現財富自由。此外，水瓶座的人脈資源豐富，貴人總是會在他們需要幫助的時候出現。

3. 天蠍座

天蠍座的守護星冥王星帶給他們低調、敏銳的特質，聰明睿智的天蠍座懂得運用手上的資源和自身優勢，尋找發家致富的機會，雖然他們表面上看起來不爭名利，實際上很多天蠍其實是隱形富豪，他們有錢、懂得享樂，但生活卻不奢華、高調，他們也誠實可信，不僅是財富上的富貴人，更是精神上的富貴人！

4. 雙魚座

雙魚座的守護星海王星給了他們愛幻想、追求浪漫的特點，在生活中他們舉止優雅、風度翩翩，不管遇到多緊急的事情，都能表現得從容淡定。生活富足的雙魚座，懂生活、會享受，是典型的有錢又浪漫的富貴人，他們有著高雅的生活品味，有著與眾不同的浪漫情懷，是天生的富貴之命和享樂主義者。

5. 天秤座

天秤座是溫柔的風象星座，也是典型的享樂主義者，他們命中帶財，財運一直以來都不錯，不會有為了金錢而發愁的時候，一生中小財不斷、大財常來，賺錢的門路四通八達，能力也很強。而且天秤的生活品位很高，經常呼朋引伴一起到處旅遊度假，有這樣的富貴命真的是受到財神保佑。

(中時新聞網)