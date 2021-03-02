罷免高閔琳案的發起人陳清茂。（資料照片）

民進黨高雄市議員高閔琳罷免案，高雄市選委會2日指出，確定補件連署書仍缺將近3000份，未達原選舉區選舉人數10％。也就是說，罷免高閔琳案不成立。罷琳團體發起人陳清茂2日深夜表示，明天會向高雄行政法院提出證據保全，保障罷免總部以及連署人的權益。

民進黨高雄市議員高閔琳罷免案，高雄市選委會2日說，確定補件連署書仍缺將近3000份，未達原選舉區選舉人數10％。也就是說，罷免高閔琳案不成立。罷琳團體發起人陳清茂說，對此表示尊重。高閔琳表示，感謝大岡山的民眾民大力支持。

高閔琳表示，擔任地方議員將近七年，每日兢兢業業辛勤工作；無論在議會問政，還是在地方認真服務的足跡腳印、點點滴滴，市民朋友都看在眼裡，並在這次的難關當中全力相挺、支持，她對此非常感謝。

罷琳團體發起人陳清茂說，對此表示尊重，他對這結果感到驚訝，希望未來高閔琳好好努力。陳清茂感謝過去高雄市第三選區的民眾，對罷琳的支持。雖然對政府沒有那麼多信心，但努力過了，也希望高閔琳未來能更加虛心檢討。

不過，陳清茂在2日深夜在臉書表示，根據高雄選委會公告，罷免高閔琳一案不足2981份連署書，據說重複達7813份。經內部討論，無法相信高雄選委會做出的決定，所以明天會向高雄行政法院提出證據保全，保障罷免總部以及連署人的權益。

罷免高閔琳案不成立 發起人陳清茂：將向法院提證據保全。（取自陳清茂臉書）

(中時新聞網)