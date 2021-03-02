為人父母，看到子女到適婚年齡身邊還沒有穩定對象，難免會想出手幫忙撮合姻緣，但要小心不要幫倒忙。一位女網友透露，媽媽一聽到公司的客戶想介紹兒子給她認識，竟當場脫口1句話，秒斬斷女兒的桃花。讓女網友非常傻眼，原來自己不是沒有桃花，而是都被媽親手斬到一朵不剩。

原PO在「爆廢公社二館」上表示，常被媽媽嫌說都幾歲還沒交男友，若再拖下去就會變成名符其實的「報廢品」。有一次，媽媽的客戶說想介紹兒子給原PO認識，並詢問女兒有什麼條件限制，對此，媽媽僅回，「工作穩定就可以了啦。」

然而，當客戶認真提出邀約，提議要安排2人吃飯時，原PO媽媽卻回說，「賣啦！(不要啦)某厚啦！(不好啦)我女兒太兇了！我怕她把妳兒子給打殘，然後把妳氣死，這樣對妳們會不好意思。」原PO傻眼直呼，「要不要這麼快把我桃花給斬了一朵不剩？」同時也終於明白，一直以來的桃花原來都被親媽給斬光。

文章一出，網友紛紛笑稱，「知女莫若母」、「撿到火箭炮」、「你媽撿到的不是槍，是刀。一刀一刀的砍妳」、「妳媽表示只是實話實說」、「老媽不想做不實廣告」。但也有網友表示，「如果這樣還嚇不走……可以試試看」、「妳媽是在保護妳啦，那個兒子可能有問題」。

(中時新聞網)