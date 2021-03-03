大陸官方宣布暫停輸入台灣鳳梨，農委會對此宣布政府要投入10億經費，來補助農民損失，2日更高調宣布，國人在政府號召下，4天的認購數，已超過去年賣到中國大陸的4萬公噸。國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇質疑，這怎能相提並論？原先鳳梨內銷就佔了9成，現在蔡政府卻把台灣人愛心拿來當宣傳工具，她反問，民進黨執政5年除了只會大內宣，新南向成果也慘不忍睹，她希望蔡政府不要再騙台灣人了。

李明璇2日深夜在臉書貼文，她表示，自從邱太三上任陸委會主委，就顯示兩岸事務的處理方向真的要改變了，加上蘇貞昌也定調這件事是檢疫問題，並說不需要升高到政治層次，此外，從蔡英文總統在春節期間的談話，再觀察到新的國安人事安排，其實都被視為向大陸遞出橄欖枝、試圖營造兩岸氣氛和緩的。

台灣105年-109年農產品出口數量(單位/頓)。(圖/中天新聞)

李明璇認為，現在政府首要之務，就應該積極透過陸委會、海基會平台與大陸協商，趕快消除介殼蟲殘留的疑慮。並且，有責任將事實向民眾報告，民進黨執政至今已經五年，對大陸市場的外銷量卻年年俱增，賣鳳梨、芒果、釋迦，每年越賣越多，而蔡政府自吹自捧的新南向政策，其成果卻慘不忍睹。

她坦言，政府不要只會做「大內宣」騙人民，不要除了批評對岸無預警的作為外，究竟有沒有配套措施才是重點，當果農們都在憂愁「西進」困難重重的時候，政府卻還執意高舉「抗中旗幟」、高喊新南向政策才是王道嗎？

李明璇說，她想借一句黨內立委李德維的話：「國民黨曾經提出過辦法，但是很可惜沒有被民眾認可」，那現在就坐等民進黨提出有效的對策吧，除了臉書梗圖『洗版」，國民黨也非常希望這個政府有本事能替果農解決問題」。

最後，李明璇也不忘跟上時事，暗酸蔡政府「再怎麼樣也不會叫國人吃18公斤的鳳梨吧？」。

愛台灣... 由李明璇發佈於 2021年3月2日 星期二

(中時新聞網)