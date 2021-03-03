「這個你應該這樣做啦……」，「你有試過Ａ方法嗎……」，「你乾脆把這個改掉……」。一直聽到主管或同事這樣說，大部分的人都會在心中浮現，「我為什麼要聽你的？」

這正是心理學上的「抗拒理論」（Reactance Theory）。當一個人感覺到被別人限制，或被威脅到自由時，會以反抗回應。也就是說，在沒有提出要求的情況下，有人直接給了你建議，你會因感覺到失去主控權而抗拒，想做恰恰相反的事情，好搶回主控權。

因此，管理顧問庫爾（Laurie Cure）於學習長雜誌（Chief Learning Officer）上指出，不請自來的建議，往往沒有給對方更多的可能性，而是限縮了他們的選擇，令他們憤怒。以下是五種讓人感到不開心的建議說法：

1.「你應該這樣這樣做。」這往往代表，你只有一個選擇，而且選擇權不在你手上。

2.「你乾脆就……。」空白部分可以填上「辭職」、「搬家」、「離婚」等。這種建議的缺點在於，一個問題往往是複雜的，只丟出一個簡單的解決方法，會讓對方感到沮喪，想儘快結束談話。

3.「你有這樣這樣做過了嗎？對我來說超有效。」無論對方是否已經嘗試過，這樣的說教，往往令人反感。

4.「如果你一開始聽我的就好了。」這句話會立刻破壞雙方的信任。

5.「你會沒事的啦！」「這件事一定會過去的！」這些說法讓對方覺得，他正在經歷的痛苦與掙扎，被「說小」了。即便是出於善意的安慰，這樣通常太早下結論的說法，無助於對方解決問題。

想協助對方建立自信，並支持他的學習，更理想的做法是：

1.抱著同理心傾聽。不要在還沒弄清楚對方目前的情況之前，就急著跳到結論，提出解決方法。

2.安靜地讓對方發洩。每個人都有想單純發洩情緒的時候，他可能知道自己做了一個愚蠢的決定，且不需要別人再次提醒。

3.提出強有力的問題。提出有意義的問題，能讓對方整理出結論。例如，「現在你需要我做什麼？」「你正在考慮哪些選擇？我們需要一起腦力激盪出更多的可能性嗎？」「如果你可以重新再來一次，有沒有哪些地方你會做得不一樣？」「你最希望從這件事獲得什麼？你的願望跟擔心各是什麼？」

4.先獲得對方同意，才給建議或回饋。學習忍住，你想要從口中滔滔不絕而出的「智慧之語」。

5.如果對方請你給建議，要注意你提出建議的方式。例如，開頭先說：「我相信你夠堅強，最後一定會想出辦法，現在我只是先說一說我的想法。」

本文作者：EMBA雜誌編輯部

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 415期》)

《EMBA 世界經理文摘 415期》

(中時新聞網)