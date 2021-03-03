吸氣，專注，開始。

採訪領導大師葛史密斯（Marshall Goldsmith）和其他人很不一樣。我從二○○八年第一次專訪他，到今天，幾乎像老朋友一樣。

最近，在全球疫情肆虐一年後，我們特別請他談談這段時間的觀察，以及回顧他成為領導大師的歷程（二八頁）。

受訪時，他在不同問題上，都強調一個共同點：專注。

這個專注指的不只是不分心，更是在扮演領導人角色時，例如，在團隊會議中，在部屬面前的自我覺察。就算環境變動，突然面對意外或挫敗，也要迅速調整，「專注於揮你眼前的那一桿。」他說。

他身體力行。在一開始聊了幾分鐘的天，正式進入採訪之前，他哼了一小段提醒自己專注的歌，然後說：「好，吸氣，專注，開始。」

農曆年剛過不久，你一定正想著要推動很多新計畫和改變。如果你非常苦惱，每次會議同仁都沒什麼新想法，或者說了半天的創新始終沒有成果，那麼本期的「讓創新，成為一種習慣」，非常值得一讀。

這篇文章來自一本新書「創新，習慣成自然」（Eat, Sleep, Innovate），主要作者是創見顧問公司（Innosight）資深合夥人安東尼（Scott D. Anthony）。他是創新領域極為重要的顧問，我們曾在去年專訪過他（四○五期）。

在書中，他運用很多案例，提出了有助於創新的工具BEAN，希望促進企業的創新行為，讓創新就像吃飯睡覺一樣，成為日常。

BEAN是三件事情的英文字母組合而成：行為促使因子（Behavior Enablers）、人造物（Artifacts），和助推（Nudges）。

簡單來說就是，當你想要培養創新的行為時，可以透過工具、環境設計和物品，來引導、強化這個行為。舉例來說，很多公司的創新障礙就是，員工缺乏自主權，需要經過層層批准。因此，Adobe公司創造了一個「起步盒」，員工只要申請通過，就會收到一個盒子，裡面有各種工具、檢核表、習題，幫助他發展新構想，製作原型，和進行測試。

另外，裡面還附有一張一千美元的預付卡，讓員工運用在該專案上。員工只要照著上面的指引通過各個關卡，就可以大幅加快創新的腳步。

事實上，不只是創新，這些工具和做法可以運用在很多其他的事情上。例如，當公司想要推動改變或建立文化時，也可以搭配BEAN，提供引導和刺激，幫助這些理念轉化為真正的行為（七二頁）。

想要創新或改變嗎？吸氣，專注，開始！

本文作者：EMBA雜誌編輯部

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 415期》)

《EMBA 世界經理文摘 415期》

(中時新聞網)