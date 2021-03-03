達拉斯獨行俠2日打敗魔術，主將東契奇(Luka Doncic)差1個助攻就拿到大三元，他帶領球隊過去10戰贏了8場，個人這期間繳出31.7分、8助攻、7.6籃板，還有52%投籃命中率、46%外線命中率。這個數據很難不讓人聯想到名人堂球星大鳥柏德(Larry Bird)，也就是公認史上最強的白人籃球員。

「這個才剛滿22歲的年輕人是大鳥柏德以來最強的白人球員。」黑人球評史密斯(Stephen A Smith)在ESPN+的節目上表示，東契奇有可能並肩大鳥柏德，超過諾威茲基(Dirk Nowitzki)、吉諾比利(Manu Ginobili)這些白人前輩的成就。

籃網前役敗給獨行俠，對手哈登(James Harden)稱讚說：「他絕不讓任何人影響自己的步調，這在年輕人之中是很罕見的，我們都可以看出他的未來一片光明。」東契奇則謙遜回應，表示非常榮幸獲得哈登的讚賞。

2012年「林來瘋」時期，黑人拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)曾批評「只因林書豪是亞裔才會被追捧，黑人球員打得比他好的多得是。」東契奇身為白人讓他獲得更多關注也是事實，這並非壞事。包括職場在內的各個場合，少數種族及性別的參與者本來就容易成為話題，NBA也正期待出現第一個女性總教練。

白人在NBA是「少數民族」，除了高個子球員，通常是被做為射手看待，東契奇這樣主宰球場的全能好手相當罕見。球評史密斯說：「承認吧，NBA太需要一個白人巨星了，這對整個聯盟都有好處，東契奇就是絕佳人選。」

(中時新聞網)