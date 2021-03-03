【回憶殺】上篇介紹睽違N年的觀月雛乃，吹起一股懷舊的風潮，讓外界憶起曾在台灣爆紅的宣宣（陳伶宣）與台灣水電工阿賢（宋致賢），前者已轉型成功、2019年晉升醫生娘，後者則引退當上班族，默默結婚當平凡人。

2003年台灣風氣較為保守，卻有一部震撼三觀的成人片《臺灣水電工》誕生，由宣宣和阿賢攜手合拍，為台灣首部謎片，阿賢因此被譽為「台灣第一水電工」，一夕之間走紅全台。不過，由於內容涉及妨害風化罪，遭判處5月有期徒刑，得易科罰金16萬元台幣。

阿賢拍攝成人片和寫真，發展卻不如預期。（圖／中時資料照）

除了《臺灣水電工》，阿賢還有《萱萱日記》與《性愛姿勢教學影片》等作品，後者還是跟觀月雛乃合作，本來想藉此進入演藝圈，可惜發展不順遂，2005年透過朋友介紹，進軍日本拍男男片，但是家人反對入行，只好退出成人界回到台灣。阿賢曾表示拍片沒有想像中爽快，反而是件苦差事，「常得靠意志力和威而鋼才能有好的表現」。

從日本回來後，阿賢放棄演藝事業，消失在螢光幕前轉行到百貨公司當櫃哥，根據《鏡周刊》報導，阿賢樣貌變了，戴著黑框眼鏡，身材不如過往壯碩，明顯發福；他想當平凡人，不願再被認出，也找到人生伴侶，2017年與小10歲的女友結婚，沒有主動提起過往，所以老婆可能不知道他隱藏的「水電工阿賢」身份。離開演藝圈後，他也沒再跟宣宣聯絡，隔空祝福昔日好戰友。

(中時新聞網)