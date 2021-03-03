當好運來臨之前會有很多與之前不同的變化，比如心情、夢境、外來環境都有可能會有不尋常的狀態，運勢命理網站「知命命理」分享，夢見大火、夢見河流水勢兇猛，甚至是夢到頭髮脫落、身上有血都是好運來臨前的預告，如果有這些夢境出現，一定要留心最近身邊是否有好的機遇，千萬別錯過。

▍1.夢見大火：發財的徵兆

夢見火災，是發財的前兆。夢見大火熊熊，解夢學上則認為是吉兆，預示著夢者近期的財運比較旺盛，或許夢者在近期將能夠賺取到一大筆豐厚的財富。同時，夢者的社會地位也將可能會在近期得到極大的提升，這對夢者今後的人生道路是很有幫助的，是一個不錯的好夢。另外，孕婦夢見大火則是生兒子的預兆。

▍2.夢見河流水勢兇猛：機遇的象徵

解夢學上認為，夢中的河漲潮，是機遇的象徵，很可能是在暗喻著夢者近期會迎來新的機遇，夢者當前的計劃將能夠順利執行，夢者甚至還可能會因此取得令人矚目的成就，是一個大吉的好兆頭。

▍3.夢見七色彩虹：象徵美好與希望

夢見彩虹，表示夢者當前的愛情運勢非常不錯，尤其是對於單身者來說，夢者在近期將可能會受到不少人追求，只要夢者願意，就能夠在近期解決掉自己的單身問題，建議要好好的把握機會。

▍4.夢見自己被蛇咬傷：象徵好運降臨

夢見蛇，大多都是表示性愛關係，有性需求的象徵，而如果蛇是捲曲狀的的，表示目前的你正沉溺在性愛的關係裡，另外也有嫉妒心不斷增高的警告。另一方面夢到蛇也有財運上升的象徵，而蛇逃走則象徵金錢上的損失。夢見蛇咬你自己，表示要交好運，生活會豐裕。

▍5.夢見頭髮脫落：暗喻煩惱的消失

夢見頭髮脫落，暗喻夢者近期所遇到的各種煩心事將會得到順利的解決，因為夢中的頭髮多被認為是煩惱的象徵，因而頭髮脫落也代表著煩惱的消失，是一個不錯的好夢。

▍6.夢見金魚在水中游：會有意外之財

夢見金魚在水中游寓意著你最近的運勢各方面都會獲得比較大的提升，尤其事業運會明顯高漲，做事得心應手，並且能夠達到事半功倍的效果。在財運方面，很可能會獲得一筆意外之財，可以多多把握。健康運不錯，但還是要多多注意自己的飲食健康和規律。

▍7.夢見自己身上有別人的血：預示著能賺取錢財

夢中的血，多被認為是財富的象徵，因而夢見自己身上有血，很可能是在暗喻著夢者當前的財運非常不錯，或許夢者將能夠在近期賺取到豐厚的財富收入，甚至因此而過上富足的幸福生活。

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(中時新聞網)