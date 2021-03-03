2020年12月17日，華為正式官宣了赴法國建首個海外設備工廠的消息，預計總投資將達2億歐元。據悉，此工廠將負責生產歐洲地區所需的芯片組和主板、4G和5G基站零部件等華為設備。初步的預估數據顯示，此工廠每年的經濟產值將達10億歐元。

然而，面對華為許下的投資承諾，法國一邊笑著接受，另一邊卻又做出意外舉動。據美國媒體3月1日最新報導，法國第二大電信運營商Altice Europe旗下公司SFR、以及布依格斯電信（Bouygues Telecom）等在內的多家電信公司，已經著手將華為的天線等通信設備移出法國各大城市。

按照此前布伊格電信公佈的信息，在2028年以前，該司計劃在法國人口密集的地區移除3000根華為天線，同時斯特拉斯堡、佈雷斯特、圖盧茲和雷恩等城市還將禁止使用華為的天線設備。截至目前，華為官方尚未對此事進行回應。

早在去年7月，法國網路安全機構ANSSI就向該國電信商下發了「溫馨提示」，提醒該國運營商，在2028年以前最好不要在5G網路建設中選用來自華為的設備，因為到時華為的設備許可證已經到期了。業界分析稱，法國的做法無疑就是變相發佈對華為的設備禁令，和英國的舉動可以說是殊途同歸。

值得一提的是，歐盟的老大哥德國卻與法國的立場相反，該國總理梅克爾還多次在公開場合力挺華為設備。對於SFR和布依格斯電信兩大運營商來說，移除華為設備也讓他們感到舉步維艱。

有資料顯示，這兩家企業在4G網路建設時就與華為達成合作，如果按照法國監管機構的規定，那就意味著4G設備也要進行更換，這無疑將耗費巨額的經濟和時間成本。

(中時新聞網)