晶圓雙雄周二（2日）隨著美國科技股反彈而開高，但因市場追價力道疲弱，台積電只收漲0.5%，聯電則豬羊變色重挫逾2.7%。對此，分析師指出，雙雄股價下跌也使其本益比來到較為合理的評價區，由於晶圓代工產業趨勢成長，投資人不必殺低，反而可留意評價修正後，外資若反手買超可跟著進場搭便車。

台積電周二早盤一度大漲2.4%，最高來到 622元，但終場漲勢收斂，收在609元；聯電開高衝上55.6 元後，尾盤賣壓湧現，股價大洗三溫暖，跌幅高達 2.7%、收在52.7 元；短線上這兩檔可能面臨600元和50元整數關卡的考驗。

外資上周賣超最多的前2名上市公司為聯電16.5萬張和台積電8.8萬張，2日持續遭外資法人倒貨，聯電被狂砍2.6萬張、台積電小賣2478張。

晶圓代工老大、老二為何頻遭外資出脫呢？摩爾投顧分析師陳昆仁認為，晶圓代工產業短期間沒有新增產能，晶圓雙雄產能滿載，供需吃緊，當產能受限、營收獲利成長也受到限制，從評價面角度，市場就難給予較高的評價。

他分析，以今年的獲利估算，台積電從679元天價，下跌到609元，大約是從近30倍歷史高點本益比的位置，回檔到26.5倍水準，而聯電從59.4元高點下探到52.7元，本益比也從近20倍歷史高點，拉回到17.6倍水準，兩檔皆回到較為合理的評價區。

陳昆仁表示，晶圓雙雄為外資控盤工具，短線大盤無意強攻，外資賣超之下，2日雙雄股價也都開高走低，受到壓抑，但因為晶圓代工產業趨勢成長，操作面無需殺低，想逢低承接的投資人，反而可留意修正評價之後的合理價位，當外資轉為買超時可跟進布局，搶搭法人順風車。

(中時新聞網)