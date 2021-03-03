美國是新冠肺炎疫情最嚴重的國家，於是有些美國人試著用偏方在治病。美國廣播公司新聞 報導稱，美國中部州有愈來多起服用「伊維菌素」（ivermectin，動物驅蟲藥）來治療和預防新冠肺炎，結果中毒案例不少。

科學警報(Science Alert)報導，密蘇里州毒物中心表示，最近幾天都傳出伊維菌素的中毒事件，平均每天40至50起。

美國毒物控制中心主管朱莉·韋伯( Julie Weber)說，人們聽到 伊維菌素對新冠肺炎有效，他們找到獸醫獲得處方，自己吃下馬匹份量的劑量，當然會導致中毒。

伊維菌素突然流行，是因為「前線COVID-19重症監護聯盟」（ Front Line COVID-19 Critical Care Alliance,FLCCC）曾經發表看法，稱「在臨床的經驗上，伊維菌素可以扼止新冠病毒」。FLCCC是一群重症監護的工作人員組成，人們也就容易相信這些醫療從業者的說法。

維基百科英文條目：2020年12月，美國參議院國土安全委員會主席 朗恩‧強森(Ron Johnson，共和黨籍威斯康辛州參議員）在聽證會上宣傳有關新冠肺炎的看法，他稱FLCCC的醫生皮瑞‧克爾利(Pierre Kory)成功的用伊維菌素減緩了新冠重症患者的病情，他錯誤地稱伊維菌素是奇蹟藥、神奇藥。這段記者會超過100萬的觀看次數。

然而，美國疾病管制署CDC表示，沒有足夠的有力證據認定伊維菌素是COVID-19的治療或預防藥物，尚缺乏可供參考的研究報告。

美國食品藥物管理局（FDA）也發表過聲明，呼籲美國人不要自行服用伊維菌素，不安全也不有效。

伊維菌素是一種常用的動物驅蟲藥，通常用作狗、貓和馬的抗寄生蟲乳霜，效用很廣泛，包括皮膚表面的蝨子、疥瘡，或是血管裡的心絲蟲、血絲蟲。

在小劑量情況，人類服用伊維菌素還不會有影響，更多劑量會造成噁心、皮疹、心率加快的副作用，但是要是服下馬匹劑量的程度就過多了，會出現更嚴重的心率增快、抽搐、昏迷。

(中時新聞網)