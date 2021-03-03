39歲香港女星陳自瑤和男星王浩信結婚8年多，雖然常用社群網站分享生活，但鮮少曝光性感身材，近日她在IG曬岀美照迎接3月到來，卻因為穿著透視衣意外成為亮點，被網友狂讚太美。

為了迎接3月的到來，陳自瑤寫下：「在最平凡的生活裏，謙卑和努力，總有一天，你會站在最亮的地，活成自己曾經渴望的模樣，三月你好！。」一番發文相當正能量，吸引不少網友跟著留言自我勉勵。

陳自瑤透視衣透岀黑Bra，被網友讚性感。（圖／翻攝自IG）

而照片中，陳自瑤整個人沐浴在陽光下，只見她穿著點點上衣搭配牛仔褲，特別搶鏡的是，她的點點上衣是透視設計，使得內裡的黑色Bra看得一清二楚，但又帶點若隱若現的性感，更顯誘惑。

陳自瑤外型亮麗、身材高挑，中學畢業就當了模特兒，並接拍許多廣告，因此被相中成為微軟大陸地區的代言人，還是台灣微軟辦公室系統形象大使，代言微軟後更是爆紅，變成許多網友心目中的女神，可以算是第一代的宅男女神，甚至被外界冠上「微軟第一美女」的頭銜。

而她2011年和TVB小生王浩信結婚後，即減少接戲，專注於家庭，但近年頻傳兩人婚姻亮紅燈，尤其今年初男方獲影帝，在台上致詞感謝老婆照顧女兒時，陳自瑤卻被拍到眼神死、面無表情，更是引發網友熱議，認為男方想表演恩愛，女生直接不配合，覺得兩人已貌合神離，婚姻狀況再引發揣測。

(中時新聞網)