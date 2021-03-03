孟慶而透視裝大露豪乳 自爆失控抓狂做傻事

孟子的第73代孫女孟慶而(孟孟)，不僅擁有32D上圍、23吋蛇腰好身材與甜美歌聲，還遺傳到祖先的好頭腦，擁有政治大學新聞系的高學歷。然而她日前以一襲中空薄紗禮服火辣現身綜藝節目，更是因為一張露點宣傳照，引發網友討論。

34歲孟慶而受邀在庹宗康主持《國光幫幫忙之大哥是對的》客串尾牙主持人，一襲中空薄紗透視裝讓她好身材若隱若現，一出場隨即吸爆全場眾人眼球，她更展現出超強的外語能力，以中英文開場，「哈囉，先生小姐們，歡迎來到國光幫幫忙之年終歡慶尾牙，掌聲鼓勵。我是今天的主持人孟慶而孟孟。」

有不少眼尖的網友發現孟慶而海報露點了。(取自孟子國光幫幫忙之大哥是對的YT、截圖經馬賽克處理)

孟慶而火辣上節目，網友發現海報露點了。

身為歌手的孟慶而，當然也沒忘了要趁機宣傳新單曲《撩》，一旁的主持人張立東更貼心幫忙把孟慶而單曲宣傳海報秀出，海報一攤開隨即讓庹宗康驚豔直呼：「風情萬種，我的天啊！」

孟慶而去年10月憑著超火辣金曲戰袍一戰成名。(本報系資料照)

不只庹宗康驚呼，連螢幕前的網友也驚呆了，因為他們發現孟慶而宣傳海報藏超大的養眼福利，白色小可愛背心赤裸裸地透視出胸前春光，吸引網友紛紛在節目影片下方留言：「2:59 這宣傳照是...露點嗎？好猛」、「只有我看到宣傳海報有露點嗎？」

(中時新聞網)