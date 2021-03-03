近日鳳梨話題炒熱了冷清許久的兩岸話題，兩岸對大陸接下來的招數有各種猜測，但北京近期應該不會再有更多動作，主因是本周即將召開每年最重要的政治戲碼：人大、政協會議。這次會議期間，台灣海巡隊員在東沙島舉實彈射擊演訓，解放軍則同時間在南海演習，兩軍砲聲相聞，北京兩會代表遠眺火光四射，加上美軍前來收集演習數據的偵察機，應該是2年來兩岸互動最熱鬧的一周。

大陸禁了台灣鳳梨雖然話題性十足，但實質影響有限，所有話題都是兩岸之間與台灣朝野兩黨的口舌攻訐，這場戲大概也就到此為止了。接下來近2周時間正逢北京召開第13屆第4次全國人大與政協會議，因此北京也不會有新的動作，大陸官員都趕到北京開會，大陸與國外的注意力都會集中在中共中央權力結構與政策動向。開會期間台灣海巡署在東沙島實彈射擊演訓，共軍在廣東雷州半島以西的南海海域進行軍事演習，雙方是否出現互動，或是出現意外的磨擦進而影響北京兩會代表們開會的氣氛，將是未來一周最值得關注的話題。

台灣海巡署在東沙島進行火炮射擊演練，無疑是自去年5月以來有關共軍可能攻打東沙島的傳言所致。海巡署公告的實彈演訓是3月1日開始為期9天，強調是例行的季度演訓，軍方未參與。（圖／海巡署）

台灣海巡署進行火炮射擊演練，無疑是自去年5月以來有關共軍可能攻打東沙島的傳言所致。海巡署公告的東沙實彈演訓是3月1日開始為期9天，強調是例行的季度演訓，台灣軍方未參與；解放軍則是在廣東雷州半島西側演習，演習半徑為5千米的水域，演習時間自3月1日至月31日。

陸媒《環球時報》引述大陸專家宋忠平分析稱，台軍在東沙島配備的武器很多都屬於輕武器，這些武器在島嶼防禦作戰中難以發揮太大作用。共軍若進行奪島作戰，必然是海、空、兩棲部隊的立體作戰，只靠威力有限的輕武器及近程迫擊炮顯然難以防禦。

依過去慣例，共軍在海上演習只由海事局發布演習通告，不會透露演習細節，但大陸《央視》指出，最近共軍演習不只有南海艦隊，北海艦隊、東海艦隊也都同時展開。尤其春節之後，南部戰區海軍航空兵的轟炸機團齊聚演訓，展開對海突擊訓練，東部戰區海軍航空兵則在東海海域組織大機群對海突擊，預警機、殲轟機同時加入，檢驗空中協同作戰能力。

美國前國防部長蓋茲在一場媒體研討會上表示，他研判北京可能會奪取「接近大陸、由台灣實際控制的島嶼」，因此兩岸目前局勢非常令人擔心。但是大陸觀察人士認為，外界關於解放軍解決台灣問題將先奪取離島只是一種猜測，要以武力統一台灣，必然是民進黨當局觸犯《反分裂國家法》的法律紅線，此時要解決台灣問題根本不需要一個島、一個島解決，而是會通盤考慮，一次性解決。

美軍僅有2架RC-135U戰略偵察機的其中1架罕見地出現在廣東外海，並抵近廣東領海基線46. 65公里處，這麼近距離偵察動作已打破近幾年的記錄。圖為南海戰略感知計劃公布的美軍RC-135U偵察機航跡。（圖／SCSPI)

美軍罕見地派遣RC-135U戰略偵察機前往廣東外海，可能是美方已獲致共軍演習的相關情報，對集結的演習部隊進行實地偵察，並收集其軍事資產的電磁頻譜。（圖／美國空軍）

值得注意的是，大陸智庫「南海戰略態勢感知計劃」發布消息指出，3天前美軍僅有2架RC-135U戰略偵察機的其中1架罕見地出現在廣東外海，並抵近廣東領海基線46. 65公里處，這麼近距離偵察動作已打破近幾年的記錄，可能是美方已獲致共軍演習的相關情報，對集結的演習部隊進行實地偵察，並收集其軍事資產的電磁頻譜。

美國海軍無瑕號間諜船近期也在南海出現，它在2月23日從日本南下進入南海，24日在中沙群島黃岩島北部海域，25日、26日無瑕號從中沙群島附近海域航行到西沙群島的西部海域。（圖／SCSPI)

美國海軍無瑕號是一艘偵察能力極強的間諜船，該艦上部署有美軍最先進的聲呐系統，可將收集的聲呐數據透過衛星傳輸至岸上基地站進行分析或引導反潛機發動攻擊。（圖／網路）

此外，美國海軍無瑕號（USNS Impeccable）間諜船近期也在南海出現，它在2月23日從日本南下進入南海，24日在中沙群島黃岩島北部海域，25日、26日無瑕號從中沙群島附近海域航行到西沙群島的西部海域。該艦上部署有美軍最先進的聲呐系統，可將收集的聲呐數據透過衛星傳輸至岸上基地站進行分析或引導反潛機發動攻擊，這艘曾與大陸發生海上衝突的間諜船，顯然也是為收集共軍水下戰力的數據而來。這些重要的偵察平台連續在南海活動，顯示兩岸可能爆發軍事衝突的消息並非空穴來風。

目前雖然美方有不少專家認為，在東沙島這個海上戰略要衝上，兩岸發生局部戰事的可能性已經上升到幾十年來最高，大陸或許短期內難以全面對台灣進行登陸戰，但搶下1、2個小島，對台灣進行警告還算是輕而易舉。

外媒曾多次引述專家分析稱，不應低估中國大陸對台動武的可能，美國應該做的是「全力避免一場真正的戰爭」。因此，北京兩會期間應留意中共領導人對台的相關發言，如果出現東沙島被藉故快速佔領，雖然會引起國際高度關注，台灣恐怕也難以改變既成事實。

(中時新聞網)