針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒一事，美國政府今天對俄國聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）等7名官員祭出制裁。

美國財政部指出，波特尼科夫等7名俄國高級官員在美國的資產將被凍結，在美國與他們的任何交易將遭到起訴。

去年10月，歐洲聯盟（EU）也曾因為納瓦尼中毒案，對波特尼科夫祭出制裁，包括凍結他的資產及對他實行旅遊禁令。

除了波特尼科夫，美國這次制裁也鎖定俄國聯邦監獄管理局（Federal Prison Service）局長卡拉希尼科夫（Alexander Kalashnikov）。

美國高級官員表示：「情報機構很有信心提出評估，認為是俄國聯邦安全局使用名為『諾維喬克』（Novichok）的神經毒劑，在2020年8月20日對反對派領袖納瓦尼下毒。」（譯者：陳正健）1100303

(中央社)