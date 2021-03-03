德國柏林多名高級政府官員今天指出，一艘德國巡防艦將於今年8月啟程前往亞洲，回程時將成為自2002年以來首艘越過南海的德國軍艦。

路透社報導，德國外交部及國防部官員表示，這艘軍艦不會越過所謂的「12海里」水域。報導指出，德國官員意指南海爭議地區。

中國主張擁有幾乎所有南海水域，並在南海人造島嶼上建立軍事哨站。美國海軍則定期在南海執行航行自由任務。（譯者：陳正健）1100303

(中央社)