德國官員：將派巡防艦行經南海 2002年以來首次 05:522021/03/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國官員：將派巡防艦行經南海 2002年以來首次(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國柏林多名高級政府官員今天指出，一艘德國巡防艦將於今年8月啟程前往亞洲，回程時將成為自2002年以來首艘越過南海的德國軍艦。 路透社報導，德國外交部及國防部官員表示，這艘軍艦不會越過所謂的「12海里」水域。報導指出，德國官員意指南海爭議地區。 中國主張擁有幾乎所有南海水域，並在南海人造島嶼上建立軍事哨站。美國海軍則定期在南海執行航行自由任務。（譯者：陳正健）1100303 五角大廈中國工作組首次會議 美防長：準備應對中國崛起 印尼西納彭火山噴發 灰雲直衝3公里高空 (中央社) #南海 #德國 #官員 #水域 #軍艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立綱與幹哥詮釋長照心境 網讚：被記者耽誤的演員 17:002021/03/02 娛樂 美議員提決議案籲廢除一中政策 美台正式建交 07:272021/03/02 國際 打造國家隊 不如維護好籃子 04:102021/03/02 時論廣場 美國眾院通過紓困案＋美債回穩… 全球股漲 台股今強彈有望 04:102021/03/02 財經要聞 pixiv首辦海外個展選台灣 秀出台灣軟實力 20:012021/03/02 生活 陸對台下鳳梨禁令 趙春山：小規模達到震撼效果 10:042021/03/02 政治 台灣不動產證券化REIT商機與展望：「共享不動產」時代來臨 19:522021/03/02 財經 操盤心法－市場波動大 短線高檔整理 04:102021/03/02 證券．權證 台灣不准大陸600多項農產品進口！經貿官員評估 鳳梨被禁 我難向WTO申訴 04:102021/03/02 焦點要聞 頭條揭密》台官員語無倫次 陸禁運鳳梨震撼力強過導彈軍演 02:072021/03/02 政治 5G標準必要專利全球排名：華為第一 中興第三 16:092021/03/02 財經 國際熱門新聞 超載19人！美加州休旅車及貨車碰撞 至少15死 - 國際 - 中央社 BNT疫苗對胖子較無效？研究曝體內抗體數驚人變化 - 國際 美報告指中國若攻佔台灣 晶片供應恐斷 - 國際大事 - 中國時報 出現新變種 美CDC憂抗疫成果不保 - 國際大事 - 中國時報 德國官員：將派巡防艦行經南海 2002年以來首次 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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