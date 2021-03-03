美國聯邦參議院今天以84票贊成、15票反對的壓倒性票數通過人事案，確認羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）出任拜登政府商務部長。
今年49歲的雷蒙多為民主黨籍，是首位羅德島州（Rhode Island）民選女性州長，獲美國總統拜登提名出任商務部長。
反對雷蒙多提名案的共和黨人憂心，中國政府通過間諜活動試圖取得經濟和技術優勢，她在對抗中國上恐不夠強硬。
雷蒙多出席參院聽證會時承諾，她將採取「積極」行動應對中國的不公平貿易行為。（譯者：陳正健）1100303
(中央社)
美國聯邦參議院今天以84票贊成、15票反對的壓倒性票數通過人事案，確認羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）出任拜登政府商務部長。
今年49歲的雷蒙多為民主黨籍，是首位羅德島州（Rhode Island）民選女性州長，獲美國總統拜登提名出任商務部長。
反對雷蒙多提名案的共和黨人憂心，中國政府通過間諜活動試圖取得經濟和技術優勢，她在對抗中國上恐不夠強硬。
雷蒙多出席參院聽證會時承諾，她將採取「積極」行動應對中國的不公平貿易行為。（譯者：陳正健）1100303
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