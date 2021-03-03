蘋果公司（Apple）及特斯拉（Tesla）股價下跌，投資人等待美國國會通過另一項振興方案，美股今天收黑。

道瓊工業指數下跌143.99點或0.46%，以31391.52點作收。

標準普爾指數下挫31.53點或0.81%，收3870.29點。

科技股那斯達克指數挫跌230.04點或1.69%，收13358.79點。（譯者：陳正健）1100303

(中央社)