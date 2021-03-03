蘋果及特斯拉股價下跌 美股收黑 08:052021/03/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司（Apple）及特斯拉（Tesla）股價下跌，投資人等待美國國會通過另一項振興方案，美股今天收黑。 道瓊工業指數下跌143.99點或0.46%，以31391.52點作收。 標準普爾指數下挫31.53點或0.81%，收3870.29點。 科技股那斯達克指數挫跌230.04點或1.69%，收13358.79點。（譯者：陳正健）1100303 台股3月偏漲行情 聚焦三類股 台積電股價強彈16元 市值攀至16.12兆元 (中央社) #指數 #美股 #蘋果 #股價 #特斯拉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》石油股領跌 歐股走弱 17:052021/03/02 財經 亞股盤中翻黑 台股開高走低 17:002021/03/02 財經 《港股》印花稅再現恐慌 恆指應聲下跌1.2％ 17:052021/03/02 財經 權王台積電反彈 台股早盤大漲近300點 09:332021/03/02 財經 《美股掃瞄》利多消息不斷 美股全面紅通通 08:352021/03/02 財經 台股重返萬六大關 電子族群回神 12:522021/03/02 財經 散戶被騙了 台股最慘底線曝 爆背後2大兇手 17:402021/03/02 財經 《日股》日股變身提款機 晨失守三萬 11:592021/03/02 財經 《美股》Zoom上調本季財測 股價飆升9.6％ 15:232021/03/02 財經 操盤心法－市場波動大 短線高檔整理 04:102021/03/02 證券．權證 12檔外資捧 股價飛揚 04:102021/03/02 投資理財 國際熱門新聞 姪女大爆料 曝川普暗示2024年參選真正目的 - 政治圈 BNT疫苗對胖子較無效？研究曝體內抗體數驚人變化 - 國際 超載19人！美加州休旅車及貨車碰撞 至少15死 - 國際 - 中央社 德國官員：將派巡防艦行經南海 2002年以來首次 - 國際 - 中央社 美國真的回歸了？ 盟友心驚驚 只能這樣做 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。