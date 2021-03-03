（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[阿斯頓維拉@謝菲爾德聯][03/04(四)02:00][編號610]

謝菲爾德聯上輪聯賽對利物浦的比賽，右邊衛George BALDOCK賽後有驗出輕微的受傷，本場週中的聯賽應該來不及傷癒上陣。更慘的狀況是一對主力中衛Chris BASHAM、John EGAN，還有左邊衛Jayden BOGLE，都已因傷關係確定沒辦法出戰；目前只可以選用老將Phil JAGIELKA先發上陣。

阿斯頓維拉先發守門員Damian MARTINEZ上一場聯賽因肌肉拉傷於比賽期間已不可以用力踢球，本場比賽上陣成疑。中場主將Jack GREALISH目前仍在養傷階段沒辦法上陣。在跟列茲聯的比賽當中先列替補的Douglas LUIZ以及Ross BARKLEY本場應會列先發。

謝菲爾德聯上場0:2敗卡利物浦後英超聯賽已經4連敗，最近3場一顆進球都沒有；球隊在演出上雖然不算太差，只可惜打握力始終較低爭取不到進球，再加上防線上的兵源也非常短缺，要搶分保級也不容易。阿斯頓維拉最近雖然主力球員有受傷困擾，但整體表現出實力，上一場聯賽更擊敗了列茲聯；球隊最近3場英超作客2勝1平0敗，本場遇上積分榜最後一名的謝菲爾德聯，應可獲勝。雙方上次聯賽對戰阿斯頓維拉勝1:0。本場主推客勝進球小。

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【足球-英超】[萊切斯特城@班來][03/04(四)02:00][編號611]

班來主力前鋒Chris WOOD上一場聯賽對熱刺的時侯經已傷癒復出，替補上陣約20分鐘表現還算可以，不過預計本場依然會先坐在替補席上。球隊0:4大敗給熱剌十分可惜，但主力守門員Nick POPE演出十分穩定，依然作出好幾次的成功撲救。

萊切斯特城 可謂屋漏偏逢連夜雨，上一場聯賽在敗給兵工廠之外，Harvey BARNES、Jonny EVANS一同受傷退場，賽後更收到了王牌前鋒Jamie VARDY也受傷的消息，真的是損兵折將。連同其他主力球員James MADDISON、James JUSTIN等已確認本場比賽沒法上陣，現時球隊傷兵滿營。

班來雖然於上一場聯賽0:4大敗給熱刺，但再之前的4場英超比賽是取得了1勝3平0敗的成績，在主場的比賽也是已經3連平；本場回歸到自家場地預計會先作好防守的部署，也剛好遇上了對手傷兵滿營之下，應該有能力先求平再看會不會有機會突擊成功。萊切斯特城最近表現稍為有點下滑的蹟象，歐足聯歐洲聯賽對上布拉格斯拉維亞、以及英超對兵工廠的差勁表現，已經錄得了2連敗，本場更有好幾名主力球員不能上陣，打平會是目標。雙方上次聯賽對賽萊切斯特城4:2取勝。本場主推讓球主勝進球小。

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【足球-英超】[曼聯 @ 水晶宮][03/04(四)04:30][編號612]

本場比賽正好可以給予曼聯一個重返勝軌的大好機會，因為紅魔在作客對上「Big 6」以外的球隊成績都十分之好，反而是在主場對賽成績就不太理想。

水晶宮老主帥Roy Hodgson最近都排上了兩層的四人防線，十分之有紀律，對手都難以突破，做好防守之後會以Wilfried ZAHA等高速球員作出反擊以爭取進球。Wilfried ZAHA一直以來都是水晶宮的主要進球來源，雖然他有非常之好的盤帶能力，但打法有點難以捉摸，隊友也都比較難去去跟他作出配合。

然而Wilfried ZAHA最近因傷不能上陣反而令其他的進攻球員有機會一展所長，當中Eberechi EZE的表現令球迷們留下十分之好的印象。Eberechi EZE 個人技術高超，既可盤球擺脫對手，也能夠作出助攻傳送給其他隊友，最近優秀的表現更加令水晶宮已升上積分榜中段的位置。

當然水晶宮要打主前六位置下一個賽季參與歐洲比賽確實有點難度，曼聯本場作客Selhurst Park Stadium絕對有機會取勝。Ole Gunnar Solskjær帶領的紅魔鬼雖然本賽季對賽「Big 6」都難以取得進球，但前鋒線上的好幾位年輕球員在對上中下段的球隊時都能夠爭取到打破球門的機會。

由於曼聯本季作客的比賽不曾一敗，本場比賽紅魔作客大勝水晶宮的機會十分之大。本場主推客勝進球數大。

(中時新聞網)