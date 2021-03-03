美國總統拜登走馬上任後，近期可能通過一．九兆美元刺激方案，也讓美國近一年來刺激財政規模高達五兆美元，占美國國內生產毛額（ＧＤＰ）二五％，令經濟學家憂慮經濟過熱、通貨膨脹，美國聯準會只能因而被迫提高利率因應。為避免市場恐慌，日前美國聯準會主席鮑爾重申，當前美國通膨與就業仍遠低於預期目標，將繼續維持寬鬆貨幣政策。

鮑爾的承諾能否安撫投資人，仍有待觀察，但為何新冠肺炎還方興未艾，經濟學家卻已經忙著示警？我認為應與美股、台股之前的驚人漲幅有關。畢竟台美股市「螞蟻雄兵」盛況又開始出現了，但很多人似乎忘了，或者沒有過去「散戶」螞蟻被宰的經驗。

最近大家都在討論「護國神山」台積電，台積電能有今天的確很不簡單，但護國神山畢竟是少數，雖然電子業近年占台灣ＧＤＰ比重又上升了一點，但護國神山能創造的就業機會有限，帶動的「內需」也不夠大，而台灣目前內需不振，總體經濟其實仍有隱憂。

有位朋友問我，「你又在示警內需不振，為何大家沒什麼危機感呢？」那是因為股票行情屢創新高，讓不少人心花怒放。但對照我昔日擔任中華開發董事長的那段時間，台股漲勢曾與現在差不多，當年內需市場因為台股大漲，生意好到不得了，餐廳、特種營業場所人滿為患，現在很多好地段的知名餐飲店都一一收攤，「店面出租」看板高高掛，背後代表現在的人對未來沒有信心，包括已經失業、正在放無薪假或即將被減薪，再加上疫情未解，敢大手筆消費的人就少了，相關行業自然會受到衝擊。

表面上，台灣看起來沒什麼大變動，其實這可能是「風雨前的寧靜」。台灣物價已經蠢蠢欲動，現在資金還「囤積」在股票及房地產，但如果投資人居高思危，資金流向其他物資，物價就會上漲，窮人將更窮，勢必成為引爆新一波政策改變的「導火線」，屆時，學界輿論甚至政治人物為搶選票，都將給政壓力，政府為了穩定物價，恐面臨「是否收縮銀根」的難題。

同理，只要美國為首的各國政府開始狠心縮銀根，台股承受的壓力就會變大，看看台幣一直升值，就知道外資之前不斷搶進台股，未來資金撤守情況不是不會發生，而是何時發生的差別而已。

政治人物愛用股市行情做為台灣經濟很好的「佐證」，與一般民眾感受有落差，政府宣揚政績無可厚非，但如果只報喜不報憂，就不正常。當台股不斷漲，基本面卻無法支撐，漲幅勢必會愈來愈少，等到大戶賺飽閃人、散戶見風吹草動也跟著跑，股市就更可能面臨泡沫危機。這也是經濟學者總是在股市、經濟指數看來明明大好之際，愛把「居安思危」掛在嘴邊的原因。

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(中時新聞網)